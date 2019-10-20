ABD Başkanı Trump'tan son dakika açıklaması: İyi gidiyor

Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile teröristler temizlenirken ABD ile varılan anlaşma gereği, çekilmeleri için 120 saatlik süre verilmişti. ABD'nin sorumlu olduğu çekilme sürecinden sonra Türkiye istenilen sonucun elde edilememesi halinde harekata yeniden başlayacağını duyurmuştu.

Teröristlerin hareketleri İHA ve SİHA'larla izleniyor!

ESPER'İN SÖZLERİNİ PAYLAŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in sözlerinin aktardı. Trump'ın paylaşımına göre Esper, "Ateşkes çok iyi gidiyor. Çok çabuk biten bazı ufak tefek çatışmalar oldu. Kürtler yeni bölgelere yerleştiriliyor" dedi.

Esper'in "Kürtler" dediği, ABD tarafından yıllardır kullanılan, desteklenen, silah ve para yardımı yapılan terör örgütü PKK/YPG olduğu biliniyor.





Trump, yaptığı paylaşımda, "Savunma Bakanı Mark Esperanto, 'Ateşkes çok iyi gidiyor. Çok çabuk biten bazı ufak tefek çatışmalar oldu. Kürtler yeni bölgelere yerleştiriliyor' ABD askerleri çatışma ve ateşkes bölgelerinde değiller. Petrolü güvence altına aldık. Askerleri eve getiriyoruz!" ifadelerini kullandı.