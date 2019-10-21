Hakim’e ‘şiddet’ suçlaması!

İstanbul Anadolu Hakimi Ferhat A. hakkında gönül ilişkisi olduğu iddia edilen Özlem K.'yı darp ettiği iddiasıyla şikayette bulunuldu. Özlem K., kendisine şiddet uygulayarak bayılttığını ileri sürdüğü Hakim Ferhat A.'yı hem polise hem de Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)'na şikayet etti.

'KAFASINI KLOZETE SOKTU' İDDİASI

Özlem K.'nın iddiasına göre, ikili 4 Ekim günü Hakim Ferhat A.'nın ikametinde buluştu. Yemek yedikleri sırada Ferhat A.'yı başka bir kadının aradığı iddiasıyla aralarında tartışma başladı. Özlem K., Hakim Ferhat A.'yı arayan kadının numarasını tespit etmek amacıyla Hakim'in telefonunu alıp kendisini tuvalete kilitledi. Burada telefonun şifresini açamayınca bir süre sonra dışarıya çıktı.

Ferhat A., telefonunu almak üzere Özlem K.'ya müdahale edince genç kadın telefonu klozetin içine attı. Bu duruma sinirlenen Hakim, iddiaya göre Özlem K.'nın başını klozetin içerisine soktu. Yine iddiaya göre, genç kadının başını lavaboya defalarca vurdu.

POLİSE BAŞVURDU

İfadesinde bayıldığını ifade eden genç kadın, gelen 112 ekibine Hakim'den korktuğu için banyoda düştüğünü söylediğini iddia etti. Üç gün sonra hastaneden darp raporu alarak Kartal Asayiş Büro Amirliği'ne başvuran Özlem K., Ferhat A.'dan şikayetçi oldu.

HSK'YA ŞİKAYET

Genç kadın, İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanlığı'na da başvurarak Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca işlem yapılmasını talep etti. Hakkında adli soruşturma başlatılan Ferhat A. hakkında HSK'nın nasıl bir karar vereceği merak konusu.