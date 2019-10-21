Oğlunun mezarı başında tabancayla intihara intihara kalkıştı

Bafra ilçesi Fatih Mahallesi'nde 1 Haziran 2019 tarihinde meydana gelen olayda Mert Mustafa C. (27) ve Harun F. (27) silahlı kavgada vuruldu.





Yaralılardan Harun F. hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Harun F.'nin annesi Seher F., girdiği bunalım sonunda yanına aldığı silahla birlikte Bafra Asri Mezarlıkta bulunan oğlunun mezarı başına gitti. Kadını feryatlarını duyan mezarlık görevlileri polisi arayarak kadının intihar edebileceği yönünde ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, oğlunun mezarının başında silahı göğsüne dayayan anne Seher F.'yi ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. 30 dakikalık ikna konuşması sırasında fenalaşarak yere düşen kadına müdahale ederek elinde bulunan silah alındı. Sinir krizi geçiren Seher F., olay yerine çağrılan ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.