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Kahvede çıkan silahlı kavgada kan döküldü: 1 ölü

'nın Turgutlu ilçesinde, kahvede oyun oynayan Hamza Bilgen (77) ile Nurtaç Bilgiç (54) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bilgen'in tabancayla ateş ettiği Bilgiç öldü, ikiliyi ayırmaya çalışan Münir Taş (60) ise yaralandı. Olayın ardından kaçan Bilgen'in yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 20.10.2019 19:43 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 19:45
Kahvede çıkan silahlı kavgada kan döküldü: 1 ölü

Olay, saat 15.00 sıralarında, kırsal Epnidere Mahallesi'nde meydana geldi. Kahvede kağıt oynayan Hamza Bilgen ile masada oyunu izleyen kişilerden Nurtaç Bilgiç arasında tartışma çıktı.

Kahvede çıkan silahlı kavgada kan döküldü: 1 ölü

Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine, Hamza Bilgen belindeki tabancayı çekip, ateş etti.

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Kahvede çıkan silahlı kavgada kan döküldü: 1 ölü

Mermiler, Bilgiç'e ve tartışmayı önlemeye çalışan Münir Taş'a isabet etti. İki yaralı kanlar içinde yere yığılırken, Bilgen olay yerinden kaçtı.

Kahvede çıkan silahlı kavgada kan döküldü: 1 ölü

Çevredekilerin ihbarı üzerine kahveye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kahvede çıkan silahlı kavgada kan döküldü: 1 ölü

Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan ve ağır yaralı oldukları belirlenen 2 kişi, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kahvede çıkan silahlı kavgada kan döküldü: 1 ölü

Tedaviye alınan yaralılardan Nurtaç Bilgiç, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Münir Taş ise Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kahvede çıkan silahlı kavgada kan döküldü: 1 ölü

Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, şüpheli Hamza Bilgen'i yakalamak için çalışma başlattı.

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