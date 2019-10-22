Erdoğan'ın başarısı vatan haini Can Dündar'ı üzdü: "Korkarım ki Türkiye istediğini aldı!"

9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen talimatla Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'ye karşı başlatılan ve 5 gün önce ABD ile yapılan anlaşma sonrası ara verilen Barış Pınarı Harekatı Almanya'da firari bir şekilde yaşayan Can Dündar'ın da gündemindeydi. Dündar'ın Türkiye'nin istediğini almasından son derece rahatsız ve üzgün olduğu görüldü ve bu durum sözlerine de yansıdı.

"KORKARIM Kİ TÜRKİYE İSTEDİĞİNİ ALDI"

Harekatla birlikte Türkiye'nin elde ettiği kazanımlardan dolayı üzgün olduğu her halinden anlaşılan Dündar, ''Korkarım ki istediği her şeyi aldı.' dedi.

İşte Barzani'nin kanalında yer alan videoda Dündar'ın o ifadeleri şu şekilde;

ABD ile yapılan anlaşma firari Can Dündar'ı üzdü!