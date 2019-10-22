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Erdoğan'ın başarısı vatan haini 'ı üzdü: "Korkarım ki istediğini aldı!"

MİT TIR'ları olayında devletin mahrem sırlarını açığa çıkarma, terör örgütü propagandası yapma gibi suçlamalarla hakkında yakalama kararı çıkarılınca Almanya'ya kaçan , 'ye ait K24 kanalına verdiği röportajda ABD ile yapılan harekat anlaşmasına tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 22.10.2019 12:10 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 12:11
Erdoğan'ın başarısı vatan haini Can Dündar'ı üzdü: Korkarım ki Türkiye istediğini aldı!

9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen talimatla Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'ye karşı başlatılan ve 5 gün önce ABD ile yapılan anlaşma sonrası ara verilen Barış Pınarı Harekatı Almanya'da firari bir şekilde yaşayan Can Dündar'ın da gündemindeydi. Dündar'ın Türkiye'nin istediğini almasından son derece rahatsız ve üzgün olduğu görüldü ve bu durum sözlerine de yansıdı.

"KORKARIM Kİ TÜRKİYE İSTEDİĞİNİ ALDI"

Harekatla birlikte Türkiye'nin elde ettiği kazanımlardan dolayı üzgün olduğu her halinden anlaşılan Dündar, ''Korkarım ki istediği her şeyi aldı.' dedi.

İşte Barzani'nin kanalında yer alan videoda Dündar'ın o ifadeleri şu şekilde;

ABD ile yapılan anlaşma firari Can Dündar'ı üzdü!

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Erdoğan'ın başarısı vatan haini Can Dündar'ı üzdü: "Korkarım ki Türkiye istediğini aldı!"
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