Kırmızı bültenle aranan Firari Ergenekon savcısı böyle yakalandı! İşte o anlar

İstanbul'da Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla hakkında kırmızı bültenle aranan ve yaklaşık 3 yıldır sürekli adres değiştirdiği için yakalanamayan, eski Ergenekon Savcısı Mehmet Murat Dalkuş Esenyurt'ta yakalandığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü'nün kumpas davalarından 'Ergenekon' davasına bakan eski hakim ve savcılardan "suç uydurmak, görevi kötüye kullanmak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak ve silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından Yargıtay 8.Ceza Dairesi ve İstanbul 10.Sulh Ceza Hakimliği taraflarından yargılandığı davalarda hakkında kırmızı bültenle aranan, yaklaşık 3 yıldır sürekli adres değiştirdiği belirlenen firari sanık eski savcı Mehmet Murat Dalkuş'un İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir sitede kaldığını tespit etti.

Kırmızı bültenle aranan Firari Ergenekon savcısı böyle yakalandı!

JANDARMA, SİTE ÇALIŞANLARININ KILIĞINA GİRDİ

Yaklaşık 2 ay süren istihbarı çalışmalar neticesinde; firari FETÖ'cünün ikamet ettiği site ve kullandığı araç belirlendi. Firarinin şüphelenmesini ve kaçmasını önlemek için şahsın ikamet ettiği siteye yerleşen Jandarma ekipleri, site çalışanlarının kıyafetlerini giyerek sürekli kılık değiştiren şüpheliyi yakın takibe aldı ve şüphelinin kimliği kesinlik kazandı.

Site personeli kılığında takibe devam eden Jandarma ekipleri, şüphelinin illegal yollardan yurtdışına kaçmasına engel olmak için operasyon düğmesine bastı ve firariyi kıskıvrak yakaladı. Şüpheli Dalkuş, gözaltına alındığı sırada yüzünü montuyla kapadı.

Firari FETÖ'cünün İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.