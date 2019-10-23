Bakan Akar'dan F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Bakanı Hulusi Akar, gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar, Almanya'nın güvenli bölge önerisi ile ilgili, "Perşembe günü konuyu Alman muhataplardan dinleyeceğiz" dedi.

"Patriot Hava Sistemi alabiliriz"

Akar, "F-35 projesiyle ilgili anlaşmazlıkların üstesinden geleceğimizi umuyoruz. ABD'den Patriot Hava Sistemi alabiliriz" dedi.

Bakan Akar, ABD yaptırımlarının geçici olacağına inandıklarını söyledi.

"TSK'nın kimyasal silah kullanması söz konusu değil"

"Biz NATO'nun merkezindeyiz hiçbir yere gitmiyoruz. NATO'daki müttefiklerimiz tarafından anlaşılma konusunda bazı sorunlar yaşıyoruz" diyen Akar, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili şunları söyledi:

"Harekat tamamlandı, asayiş için görev sürüyor. Asayiş bölgesinde kaldıysa teröristlerin temizlenmesi için çalışma yapacağız. Harekat alanı dışında herhangi bir operasyon ihtiyacımız yok. Suriye ile sıcak temas olmaması lazım, böyle bir sorun olmaz, Rusya da bu konuda elinden geleni yapar."

Akar, "TSK'nın kimyasal silah kullanması söz konusu değil, envanterde yok" dedi.

"12 gözlem noktası değerlendiriliyor"

"12 gözlem noktası değerlendiriliyor, şartlara göre sayı değişir" diyen Akar, "200 DEAŞ'lı var, uygun yerde muhafaza ediyoruz" ifadelerini kullandı.