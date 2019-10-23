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''ı Kıbrıslılara bırakalım' sözleriyle tepki toplayan 'in ses kaydı ortaya çıktı

'li Başkanı 'in ''ı Kıbrıslılara bırakalım' sözleri büyük tepki çekmişti. Söz konusu açıklama için '2 yıl önce söylediğim sözler' diyen Soyer'in yalanı, röportajı yapan gazetenin açıklamalarıyla ortaya çıktı. Ses kaydını yayınlayan gazete, söz konusu skandal ifadelerin yeni yapıldığını belirtti.

Giriş Tarihi: 23.10.2019 14:00 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 14:10
'Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım' sözleriyle tepki toplayan Tunç Soyer'in ses kaydı ortaya çıktı

Kıbrıs'ta yayınlanan Haberci gazetesi Yazı İşleri Müdürü Gizem Özgeç'in, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile makamında yaptığı görüşme sonrası 14 Ekim 2019 tarihinde yayımlanan "Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım" haberi Türkiye ve Kıbrıs medyasında geniş yer bulurken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

'Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım' sözleriyle tepki toplayan Tunç Soyer'in ses kaydı ortaya çıktı!



SOYER'İN YALANI ORTAYA ÇIKTI!

Ancak Tunç Soyer, bu sözlerinin iki yıl önce yapılmış bir konuşmadan alındığını yeni olmadığını söyledi. Gazete ise böyle bir şeyin söz konusu olmadığını, habere konu röportajın yeni yapıldığını açıklayarak "gazetecilik ilkeleri gereği" Soyer'in ses kaydını yayınladı.

İŞTE HABERCİ GAZETESİNİN AÇIKLAMASI:

Tunç Soyer'in, "Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım" açıklamalarına gelen yoğun tepkiler ve Başkan Soyer'in, "Söz konusu açıklamayı yaklaşık 2 yıl önce yaptım" yönündeki yeni açıklamasına açıklık getirmek ve cevap vermek adına, 10 Ekim 2019 Perşembe günü gerçekleştirilen röportajın ses kaydını, gazetecilik ahlakı ve yayın ilkelerimiz doğrultusunda, tek bir kelimesine dahi dokunmadan tüm kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

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'Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım' sözleriyle tepki toplayan Tunç Soyer'in ses kaydı ortaya çıktı
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