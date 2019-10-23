PKK/YPG’nin Suriye’nin geleceğinde yeri yok

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya hareketi öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:8 yıldır ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına gönüllü geri dönüşlerini sağlamalıyız. Suriye'nin kuzeyinde güvenlik arttıkça gönüllü geri dönüşler de artacaktır. Türkiye bu mülteci yükünü daha fazla taşıyamaz.Harekatla Suriye'nin kuzeyinde, ülkemizin güneyinde bir terör koridoru kurma planları boşa çıkartılmıştır. Suriye'nin geleceğinde, PKK/YPG gibi bölücü terör örgütlerine yer yoktur.Suriye'ye 30 bini aşkın TIR'la araç gereç silah mühimmat getirildi ve bu silahlar ne yazık ki son görüşme yaptığımız Amerika tarafından buraya gönderildi. Terör devletinin kurulmasına Türkiye olarak biz müsaade mi edelim? Biz bu kararlılığımızı aynı şekilde sürdüreceğiz.700- 800 kadar (terörist) bir çekilme konusu oldu. Kalan 1200, 1300 kadar olanı da süratle çıkmaya devam ediyor. Bunların izini sürüyoruz, tamamı çıkmadan bu süreç bitmez.(Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve İngiltere Başbakanı Johnson'la görüşme olacak mı? sorusuna ilişkin) Böyle bir planlama yok. Fakat önceki gün İngiltere Başbakanı Boris Johnson görüşmemizde bu teklifi bana iletti. Ben de 'Böyle bir görüşme yapılabilir ama şartım var. İstanbul'da veya Şanlıurfa, Gaziantep gibi şehirlerimizin birinde olabilir' dedim. O da 'O zaman ben kendileriyle bir görüşeyim, size döneyım' dedi. "3-4 Aralık'ta Londra'daki NATO Liderler Zirvesi var. Liderler Zirvesi'nin öncesinde veya sonrasında da bu toplantıyı yapabiliriz" dedik ve böyle virgülü koyduk.(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un PKK/ YPG'nin çekilme süresinin uzatılması yönündeki ifadelerinin sorulması üzerine) Macron'dan şahsıma gelmiş böyle bir teklif yok. Macron zaten bu tür şeyleri teröristlerle görüşüyor daha çok ve herhalde teröristlerin ona yaptığı teklifi de dolaylı yönden bize aktarma yolunu seçmiştir. Dolayısıyla bizim bu süreç içerisinde muhatabımız Fransa olmamıştır.