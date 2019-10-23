TBMM Başkan vekili Gök Barış Pınarı Harekatı'nının amacını anlattı

İspanya'nın Barselona kenti merkezli UpM'nin Avrupa Akdeniz Ekonomik ve Sosyal Kurumlar Zirvesi'ne Türkiye'yi temsilen katılan Gök, konuşması sırasında gündem dışına çıkarak Barış Pınarı Harekatı ile ilgili İtalyan ve Fransız parlamenterlerden gelen soruları cevapladı.

Terör örgütü PKK'nın bir kolu olan YPG'nin Suriye'de yarattığı terörden dolayı sınır Türkiye'nin sınır güvenliğinin kalmadığını ifade eden Gök, şöyle konuştu:

"Şimdi ara verilen harekattaki amaç, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak, Suriye'de güvenli bölge oluşturarak ülkemizde yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin kendi ülkelerine dönmelerini temin etmektir. Aslında bu, bütün dünyada sahiplenmesi gereken bir olgudur çünkü dünyadaki her ülke kendi nüfusunun yüzde 5'inin mülteci olduğunu düşündüğünde Türkiye'nin yaşadığı sorunların ne denli ağır olduğunun farkına varır."

Gök, Türkiye'de yaşayan ve bir milyonu çocuk olan Suriyeli mültecilere tüm dünyanın sahip çıkması gerektiğini hatırlatarak "Ülke kaynaklarının önemli bir kısmını mültecilere ayıran Türkiye büyük bir ev sahipliği yapmaktadır." dedi.