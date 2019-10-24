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’nün sözde imamının kızı tutuklandı

’de gerçekleştirilen operasyonunda gözaltına alınan FETÖ’nün 2 numarası ve İmamı ’ın kızı tutuklanarak cezaevine konuldu

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN Gündem
Giriş Tarihi: 25.10.2019 00:32 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 01:12
FETÖ’nün sözde Türkiye imamının kızı tutuklandı

İzmir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında örgütün sözde "Başyüceler şurası başkanı Türkiye imamı" Mustafa Özcan'ın kızı Zehra Bozkurt'un da bulunduğu 16 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kentte dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen ve örgütün sözde üst yöneticisi Mustafa Özcan'ın kızı Zehra Bozkurt ile iki polis memuru ve meslekten ihraç edilen bir komiser yardımcısının aralarında bulunduğu 16 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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Zanlılar, İzmir Adliyesi'ne sevk edildi.

ByLock kullanıcısı olduğu, eşinin de FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu belirlenen Zehra Bozkurt'un ifadesinde suçlamaları kabul etmediği kaydedildi.

Firari Mustafa Özcan'ın kızı olan Zehra Bozkurt, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

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FETÖ’nün sözde Türkiye imamının kızı tutuklandı
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