Barış Pınarı şantaj ve tiyatro sahnesini yıkmıştır

BUGÜN NELER OLDU

İster Amerika, ister Rusya, ister rejim, ister başka güç olsun. Terör örgütlerinden herhangi birini isim değiştirerek yeniden karşımıza dikmeye kalkarlarsa biz bu oyuna gelmeyiz. Bildiğimiz yolda devam etmekten asla çekinmeyiz. Bu yolda ödeyeceğimiz bedelin büyüklüğünü de küçüklüğünü de asla hesap etmeyizBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de düzenlenen 105'inci Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:Barış Pınarı Harekâtı'yla şu ana kadar bölgede kontrolümüze geçen alan 4 bin 220 kilometrekareye ulaştı. Askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu harekât alanını tarıyor.Bu arada teröristler karşımıza çıkarsa onları tepelemek en tabii hakkımızdır.Türkiye'nin, sınırları boyunca oluşturulmak istenen bir terör koridorunu yıkıp geçmek için kimseden izin almaya ihtiyaç yoktur.Suriye halkının hayatını bölgeyle ilgili büyük planların mezesi olarak kullanmaya kalkanların karşısına önce biz dikileceğiz.Devasa ülkelerin liderleri terörist başlarını yanlarına alıyorlar onları masalarına oturtuyorlar, onlarla bu sorunu çözmeye çalışıyorlar.Bu me menem iştir. Böyle bir şey olabilir mi? Teröristi muhatap aldığınızda terörle mücadele olur mu? Bunları şımartıyorsunuz, azdırıyorsunuz, böyle yapa yapa iş buraya geldi. Verilen sözlerin tutulmaması halinde planlarımızı kendi imkanlarımızla hayata geçirmek zorunda kalırız.İster ABD, ister Rusya, ister rejim, ister başka güç olsun. Terör örgütlerinden herhangi birini isim değiştirerek yeniden karşımıza dikmeye kalkarlarsa, bu oyuna gelmeyiz. YPG'li teröristlere üniforma değiştirerek karşımıza getirmeye kalkarlarsa bu oyuna gelmeyiz. Bunun bedelini öyle bir zaman gelir ki canınız yanar, ödersiniz. Kendi bildiğimiz yolda devam etmekten asla çekinmeyiz.Bu yolda ödeyeceğimiz bedelin büyüklüğünü de küçüklüğünü de asla hesap etmeyiz.Şimdi yine uluslararası bir mücadele içindeyiz. Yedi düvel saldırıyor, biz dimdik ayakta durmaya devam ediyoruz.Kolay değil 911 km sınır. Bu bağıranlar, çağıranlar, konuşanlar burada hiç sınırı var mı?Yok. 2. Dünya Savaşı'nda 50 milyon kişinin ölümünden sorumlu olanların bize insanlık dersi vermeye kalkmalarını acı bir tebessümle karşılıyoruz.Cezayir'de bir o kadar insanı öldüreceksin. Utanmadan sıkılmadan bize akıl vereceksin. Önce bir aynaya bakın.Suriye krizi başladığından beri masumlara kucak açarken diğer yandan sınırlarımızı korumaya gayret ettik. 2015'te Antalya'daki G-20 zirvesinde tüm liderlere güvenli bölge de dahil sonuç alıcı öneride bulundum. Gündemimize Obama döneminde girdi. Oluk oluk kanın aktığı o günlerde kimse bu teklife dönük bakmamıştı.'Ülkemize milyonlarca insan iltica ediyor. Biz bunu nereye kadar kaldıracağız, hadi elinizi taşın altına sokun' dedik. Hepsi lafta kaldı. Dün AP, uçuşa yasak bölge teklif ediyor. Biz rejimin ve diğer güçlerin bombardımanı için bunu gündeme getirmiştik, kimse dönüp bakmadı.Türkiye terör örgütleriyle mücadele ederken birden akıllarına geliyor. Türkiye'nin insani yaklaşımını zaaf olarak değerlendirenlere kadife eldivenimizdeki demir yumruğumuzu göstermekten geri durmayacağız.Suriye'deki kaotik durum uzunca süredir asıl niyetleri gizlemenin örtüsü olarak kullanılıyordu. Bu teröristlere ev sahipliği yapan Amerikan senatosundaki insanları görüyoruz. Ne zamandan beri teröristlerle dost oldunuz.Artık bu oyun bitti. Terör örgütleri veya rejimi kullanarak süreci sabote etmeye kalkacak herkesi dünya kamuoyuna ifşa edeceğiz. Uluslararası toplumun bunca vakittir iki terör örgütünün anlaşmalı şekilde kurguladığı bir şantajın oyuncağı haline dönüşmüş olması maalesef çok acıdır. Koca devletlerin bu trajik oyunu ciddi ciddi sahiplenmeye kalkmaları çok daha acıdır. Barış Pınarı Harekâtı bu şantaj ve tiyatro sahnesini yıkmış ve hakikatleri ortaya çıkarmıştır.Barış Pınarı Harekâtı ile takke düştü, kel göründü. Türkiye'ye öfke nöbetleri geçirenlere diyoruz ki "Artık bu oyun bitti."millet her şeyden önce aziz bir millettir, bu birlik sayesinde bu iki mutabakatı yaptık, terör koridoruna da bu sayede balyozu indirdik. TSK'nın 7 şehidi var, 95 askerimiz yaralı. Suriye Milli Ordusu'nun (SMO)96 şehidi, 374 yaralısı var. 20 sivil şehidimiz, 187 sivil yaralımız var.1940'lardan sonra ABD ve Rusya'nın tek noktada buluştuğu başka bir örnek yok. Bu şahsımın değil, TSK'nın, milletimin ve SMO'nun zaferidir.