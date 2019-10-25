"PYD terör örgütü değildir" diyen CHP'li Erdal Aksünger'e inceleme başlatıldı

CHP eski Milletvekili Erdal Aksünger, katıldığı bir televizyon programında PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG/PYD terör örgütü için, "PYD benim gözümde terör örgütü değildir." ifadelerini kullanmıştı. CHP yönetimi, Aksünger'in bu sözlerinin ardından inceleme başlattı.

CHP’li Erdal Aksünger'den canlı yayında skandal PYD ifadesi

KARARI DİSİPLİN KURULU VERECEK

CHP Yüksek Disiplin Kuruluna(YDK) sevk edilecek Aksünger için CHP Artvin Milletvekili ve YDK Başkanı Uğur Bayraktutan başkanlığında yapılacak toplantıda uyarı cezası verileceği kulislerde konuşuluyor.