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Son dakika haberi: Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerince kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin, gri kategoride aranan Uğur Bulut olduğu belirlendi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 28.10.2019 16:35 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 17:07
Son dakika haberi: Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerince Tunceli kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin, gri kategoride aranan Uğur Bulut olduğu belirlendi.

Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristin gri kategoride aranan 'Şiyar Çale' kod adlı Uğur Bulut olduğunu açıkladı. Açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli kırsalına İl Jandarma Komutanlığınca etkisiz hale getirilen 1 teröristin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Aliboğazı Çemişgezek sorumlusu 'Şiyar Çale' kod adlı Uğur Bulut olduğu tespit edilmiştir" denildi.

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Son dakika haberi: Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi
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