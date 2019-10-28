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Komandolar, Resulayn'da teröristlerin kazdığı 1 tünel daha buldu

Milli Savunma Bakanlığı'nca Resulayn'daki arama- tarama faaliyetleri sırasında, komandolar tarafından bulunan, terör örgütünün kazdığı tünelin görüntüleri paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 28.10.2019 15:42 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 15:50

Milli Savunma Bakanlığı'nca Resulayn'daki arama- tarama faaliyetleri sırasında, komandolar tarafından bulunan, terör örgütünün kazdığı tünelin görüntüleri paylaşıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 'Barış Pınarı Harekatı' ile terörden arındırılan Suriye'nin Resulayn kentinde komandolar, arama- tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Komandolar, bu kapsamda, terör örgütü PKK/YPG'nin kazdığı tüneli tespit etti. Komandoların evin bahçesinde bulduğu tünelin görüntüsü, Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından paylaşıldı. Bakanlık, görüntüyü 'Resulayn'da arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit etti' notuyla paylaştı. Videoda, tünelin içinde çekilen görüntüler yer aldı.

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Komandolar, Resulayn'da teröristlerin kazdığı 1 tünel daha buldu
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