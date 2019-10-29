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En güzel resimli ile Cumhuriyet Bayramı çoşkusunu paylaşın! Google'dan da Doodle sürprizi geldi; kısa ve uzun 29 Ekim görselleri...

Cumhuriyetin ilanının 96. yılı tüm yurtta çoşkuyla kutlanıyor. 29 Ekim resimli kutlama mesajları ve sözleri de en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Ulu önder 'ün bizlere armağanı olan cumhuriyetin ilanı aynı zamanda Google'da da doodle oldu. Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri ve resimleri de sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor. Ülkemizin bağımsızlığı açısından son derece önemli olan bayram günü en güzel 29 Ekim , sözleri, kısa ve uzun mesajlarını ister Facebook ister WhatsApp ister Instagram ister Twitter yoluyla sevdiklerinize gönderebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 29.10.2019 11:43
En güzel resimli 29 Ekim mesajları ile Cumhuriyet Bayramı çoşkusunu paylaşın! Google'dan da Doodle sürprizi geldi; kısa ve uzun 29 Ekim görselleri...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çoşkusu 81 ilin dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Azerbaycan'da ve Balkanlar'da yaşanıyor. Sabah saatlerinde Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanının katılımıyla tören düzenlendi. Aynı zamanda Birinci Meclis Binası'nda da Cumhuriyet Bayramı Korteji düzenlenecek. ve sözleri için doğru adrestesiniz. Kısa ve uzun Cumhuriyet Bayramı resimleri, görselleri burada; başkentte yaşayan vatandaşlar da Anıtkabir'e akın ediyor. En çok kullanılan arama motoru Google'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını doodle yaptı.

Ülkemizin kurucusu, Cumhuriyet'in mimarı Mustafa Kemal Atatürk'ün bu önemli günle ilgili sözleri!

EN GÜZEL 29 EKİM MESAJLARI VE SÖZLER BURADA...

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En güzel resimli 29 Ekim mesajları ile Cumhuriyet Bayramı çoşkusunu paylaşın! Google'dan da Doodle sürprizi geldi; kısa ve uzun 29 Ekim görselleri...
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