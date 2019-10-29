En güzel resimli 29 Ekim mesajları ile Cumhuriyet Bayramı çoşkusunu paylaşın! Google'dan da Doodle sürprizi geldi; kısa ve uzun 29 Ekim görselleri...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çoşkusu 81 ilin dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Azerbaycan'da ve Balkanlar'da yaşanıyor. Sabah saatlerinde Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanının katılımıyla tören düzenlendi. Aynı zamanda Birinci Meclis Binası'nda da Cumhuriyet Bayramı Korteji düzenlenecek. 29 Ekim mesajları ve sözleri için doğru adrestesiniz. Kısa ve uzun Cumhuriyet Bayramı resimleri, Mustafa Kemal Atatürk görselleri burada; başkentte yaşayan vatandaşlar da Anıtkabir'e akın ediyor. En çok kullanılan arama motoru Google'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını doodle yaptı.

Ülkemizin kurucusu, Cumhuriyet'in mimarı Mustafa Kemal Atatürk'ün bu önemli günle ilgili sözleri!

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