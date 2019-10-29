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  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri 2019! Kısa, anlamlı ve resimli Atatürk'ün Cumhuriyet Bayramı mesajları

29 Ekim mesajları ve sözleri 2019! Kısa, anlamlı ve resimli Atatürk'ün Cumhuriyet Bayramı mesajları

Türk Milleti açısından en önemli ve tarihi günlerden birisi olan 'nın 96. yılı kutlanacak. Yurt genelinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de büyük bir coşkuyla kutlanacak olan bu anlamlı gün gelirken, vatandaşların da resimli ve sözleri hakkındaki araştırmaları da yoğunluk kazandı. Milletimiz için önem arz eden bu tarihi, ailesi, sevdikleri ve sosyal medya üzerindeki tanıdıklarıyla kutlamak isteyen yurttaşlar, Atatürk'ün Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri ile Türk Bayraklı, 29 Ekim mesajları ve şiirlerine yönelik görsellere ulaşmaya çalışıyor.

Hiç şüphesiz, Atatürk'ün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri arasında en çok paylaşılacak olan ise, "Efendiler! Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" sözü olacak. Sizler için hazırladığımız haberimizden, birbirinden güzel, anlamlı, kısa ve uzun seçenekler ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları ve sözleri görsellerine ulaşabilir; beğendiklerinizi gerek WhatsApp, gerek Facebook gerekse Instagram üzerinden sevdiklerinize ulaştırabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 29.10.2019 00:01 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 00:09
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri 2019! Kısa, anlamlı ve resimli Atatürk'ün Cumhuriyet Bayramı mesajları

Her yıl olduğu gibi, bu sene de 29 Ekim büyük bir coşku ve sevinçle kutlanacak. Cumhuriyet'in 96. yılı gelirken, milyonlar vatandaş da resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri hakkındaki araştırmalarını arttırdı. Zira, yurttaşlar, bu anlamlı günü sosyal medya üzerinden aileleri, sevdikleri ve tanıdıklarıyla paylaşmak istiyor. Hâl böyle olunca, başta Atatürk'ün Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri olmak üzere, Türk bayraklı görseller en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor.

29 EKİM MESAJLARI VE SÖZLERİ

Sizler için hazırladığımız haberimizi aşağıya doğru kaydırarak, kısa, uzun, anlamlı, Türk bayraklı ve resimli seçenekleri ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları ve sözleri görsellerine ulaşabilir; beğendiklerinizi kaydederek sevdiklerinize WhatsApp, Facebook ve Insgtaram üzerinden gönderebilirsiniz.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bir anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin yönetim biçimi Cumhuriyet olarak belirlenmiştir. Bunun 101 pare top atışıyla kutlanması aynı gün meclis tarafından kararlaştırılmıştır. Bizler de yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş günü olan 29 Ekim'i her yıl ülkece coşku içinde kutlamaya devam ediyoruz.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri 2019! Kısa, anlamlı ve resimli Atatürk'ün Cumhuriyet Bayramı mesajları

Türk halkı için , milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın üst düzeye çıktığı milli bayramlarımızdan birisidir. Kurtuluş Savaşı'nın Türk milletinin zaferiyle sonuçlanmasının ardından ortaya çıkan yönetim boşluğunun kaldırılması amacıyla yeni bir yönetim biçiminin belirlenmesi şarttı. Mustafa Kemal ve arkadaşları yaptıkları çalışmalar sonucu Türkiye'ye yakışır yönetim şeklinin cumhuriyet olduğuna karar verdi. Nihayetinde 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edildi.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri 2019! Kısa, anlamlı ve resimli Atatürk'ün Cumhuriyet Bayramı mesajları

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN CUMHURİYET SÖZLERİ

Bugünkü hükümetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükümet teşkilatıdır ki onun adı Cumhuriyettir. Artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millet ve millet hükümettir.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri 2019! Kısa, anlamlı ve resimli Atatürk'ün Cumhuriyet Bayramı mesajları

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Benim nâçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri 2019! Kısa, anlamlı ve resimli Atatürk'ün Cumhuriyet Bayramı mesajları

"Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır… Cumhuriyet, etnik kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşlarını Türk Ulusu çatı kimliğinde birleştirmiştir."

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri 2019! Kısa, anlamlı ve resimli Atatürk'ün Cumhuriyet Bayramı mesajları

Cumhuriyet fikir serbestliği taraftandır. Samimî ve meşru olmak şartıyla, her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri 2019! Kısa, anlamlı ve resimli Atatürk'ün Cumhuriyet Bayramı mesajları

Bir ulusun onuru, namusu ve insanlığı iki şeye bağlıdır; Özgürlük, Bağımsızlık...

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