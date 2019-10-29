İletişim Başkanlığı : Çekilmeyi ortak devriyeler belirleyecek

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Rusya ile varılan Soçi mutabakatı çerçevesinde terör örgütü YPG/PKK'ya verilen 150 saatlik sürenin dolmasına ilişkin açıklama yaptı.

Terör örgütü YPG'ye verilen 150 saat sürenin dolduğu hatırlatılan açıklamada "Türkiye ve Rusya, YPG'li teröristlerin güvenli bölgeyi terk etmesi için 150 saatlik bir süre belirlemişti. Zaman doldu. Ortak devriyelerde teröristlerin gerçekten geri çekilip çekilmediğini belirleyeceğiz" ifadeleri yer aldı.

ŞOYGU: ÇEKİLME TAMAMLANDI

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, YPG/PKK terör örgütünün Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenli bölgeden çekilmesinin takvimden önce tamamlandığını söyledi.