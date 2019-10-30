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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan , İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Giriş Tarihi: 30.10.2019 15:09 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 15:22
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Hiç bir arkadaşımızı eski AK Partili olarak sıfatlandırmadık, sıfatlandırmayız. Bu kutlu yürüyüşte yoldan çıkanlar, kerameti kendinde sananlar olmuştur, olacaktır. Bundan sonra da bu devam edecektir. Kardeş kardeşi neden vurdu demeye gerek yok. Dünya, bölgemiz, Türkiye değişirken AK Parti olarak sürecin lokomatifi olmak bize düşüyor.

Büyük kongremizde kendimizi yenileyeceğiz. AK Parti'yi çok daha ileri noktaya taşıyacağız. Başarı çıtamızı yüzde 50'nin üzerine çıkardık.

"TEK DERDİMİZ İKTİDARIMIZI SÜRDÜRMEK OLSAYDI..."

Tek derdimiz iktidarımızı sürdürmek olsaydı bunu eski sistemde çok daha kolay yapabilirdik. Ama biz tarihimizin en köklü yönetim reformunu yapmayı tercih ettik. Gelecek seçimleri değil gelecek nesilleri düşünen bir partinin başka türlü hareket etmesi mümkün değildi.

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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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