İmamoğlu, Fransa'da Türkiye'yi şikayet etti, HDP'ye destek verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ekim'de Fransa'nın Strasburg kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katıldı. İmamoğlu'yla birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da davetli oldukları kongrede yer aldı.

Ancak İBB Başkanı İmamoğlu, burada Türkiye'yi eleştiren kelimelere yer vermesi dikkat çekti. Terör örgütü PKK/YPG ile ilişikleri bulunmaları nedeniyle kayyum atanan HDP'li belediye başkanlarına bir kez daha destek çıkan İmamoğlu, "Belediye başkanlarının görevden alınarak, yerlerine kayyım atanması ve bir kısmının tutuklanması özellikle hukuk devleti ilkesini ihlal etmektedir. Görevden alınmalar demokrasinin ilkelerine, mevcut hukuksal düzenlemelerimize ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere de uygun değildir. Siyasi partiler ve onların seçilmiş yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları ya hukukun içindedirler ya da dışındadırlar. Buna nihai kararı verecek olan yargıdır." Dedi.

Görevden alınan belediye başkanlarının PKK ile ilişkilerin görmezden gelen ve Türk Yargısı'nın kararlarını küçümseyen İmamoğlu "Çünkü bu bir adalet mücadelesidir, bu bir demokrasi mücadelesidir. Bu, millet iradesini koruma mücadelesidir. Demokrasi mücadeleleri uzun ve meşakkatlidir. Hiçbir fanatizme kapılmadan, hiçbir ayrımcılık yapmadan, korkmadan, yılmadan Cumhuriyetin ve demokrasinin değerlerini her koşulda, her zeminde savunmaya devam edeceğiz" dedi.

KAYYIM ATAMALARI

Kayyım konusu tekrar tekrar dile getiriliyor ama benim bu konuda fikrim çok net diyen İmamoğlu, "Kayyım konusundaki uygulamaya karşıyım. Nokta. Bu kadar net! Biz, bunu şiddetle reddediyoruz" diye konuştu.

DAWSON, DÜNYANIN EN ŞEFFAF SEÇİMLERİNİ KÜÇÜMSEDİ

Avrupa Konseyi Binası'nda gerçekleştirilen 37'nci kongre oturumu, 23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul seçimleri dahil, 31 Mart 2019 Türkiye yerel seçimlerine ilişkin "Gözlem Raporu"nun, raportör Andrew Dawson tarafından paylaşılmasıyla başladı. Raporla ilgili bilgiler veren Dawson, "Türkiye'de canlı bir demokrasi isteği ve iradesi var. Seçimde gözlemcilik yaparken bir genç geldi ve kim olduğumu bildiği için, fısıldayarak, 'Seçimi biz kazandık' dedi. Hiç kimse, seçimi kazandığını fısıldayarak söylemek zorunda olmamalı. Türkiye, gururlu bir devlet ve bu gururu gösteren bir halkı ve tarihi var. Türkiye'deki demokrasinin güçlenmesi için, Türkiye'ye yardımcı olmalıyız" dedi. Dawson'ın ardından istişare bölümüne geçildi ve ülke temsilcileri görüşlerini sundu. Görüşlerin ardından tekrar söz alan Dawson, "Hepinizin bana katılmasını beklemiyordum" diyerek, rapora dönük eleştirileri yanıtladı. Dawson, son söz olarak, İstanbul seçimlerinin makul sebeplerle iptal edilmediği sonucuna vardıklarını belirtti. Rapor, oy çokluğuyla kabul edildi.