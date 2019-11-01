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Van'da 'li belediye başkanı gözaltına alındı

Van'ın Saray İlçesi 'li Belediye başkanı 'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 1.11.2019 09:08 Güncelleme Tarihi: 1.11.2019 09:50
Van'da HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı

Van'ın Saray ilçesi Belediye Başkanı HDP'li Caziye Duman'ın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli, terör soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.



Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün kadın alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 15 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda, aralarında Saray Belediye Başkanı Caziye Duman'ın da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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Van'da HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı
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