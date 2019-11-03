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MSB'den o iddialara yönelik son dakika açıklaması yapıldı: "Gerçeği yansıtmamaktadır"

'ndan Barış Pınarı Harekatı kapsamında bazı medya kuruluşlarında yer alan yalan haberlere yönelik son dakika açıklaması yapıldı. MSB: "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında birliklerimizce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetlerine devam edilmektedir. Bölgede olması muhtemel koalisyon ülkeleri ve sivil kuruluşlara ait unsurlara ateş açıldığına ilişkin medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

AA Gündem
Giriş Tarihi: 3.11.2019 19:29 Güncelleme Tarihi: 3.11.2019 19:29
MSB'den o iddialara yönelik son dakika açıklaması yapıldı: Gerçeği yansıtmamaktadır

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında keşif-gözetleme, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) temizlik faaliyetlerine devam edildiği bildirildi.

MSB'den Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında birliklerimizce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetlerine devam edilmektedir. Bölgede olması muhtemel koalisyon ülkeleri ve sivil kuruluşlara ait unsurlara ateş açıldığına ilişkin medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

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MSB'den o iddialara yönelik son dakika açıklaması yapıldı: "Gerçeği yansıtmamaktadır"
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