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Dışişleri'nden - açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy hakkındaki soruya: "Raporda, ABD tarafından "" olarak listelenen 'nın 2015-2018 döneminde 'de 1200'den fazla sivil, polis ve askerin şehit edilmesinin müsebbibi olduğu teslim edilmiştir. 'nin ismen zikredilmemesi, bunun yerine "PKK'nın 'deki uzantıları" ifadesinin kullanılması, bu   işbirliğini saklamayan ABD makamlarının hukukla bağdaşmayan tutumlarını örtme gayretidir" dedi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 3.11.2019 18:18 Güncelleme Tarihi: 3.11.2019 19:04
Dışişleri'nden ABD-PKK açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2018 Yılı Terörizm Raporu hakkında kendisine yöneltilen soruya, yazılı yanıt verdi. Raporda Türkiye'nin hem DEAŞ hem de PKK'dan maruz kaldığı terör tehdidinin ortaya konulduğunu, Türkiye'nin DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) olmak üzere uluslararası plandaki çabalara aktif katkısına vurgu yapıldığını belirten Aksoy, ayrıca 2015-2018 döneminde PKK'nın Türkiye'de 1200'den fazla sivil, polis ve askerin şehit edilmesine neden olduğunun kaydedildiğini aktardı.

'FETÖ'NÜN HER ÜLKE İÇİN TEHDİT OLDUĞU UNUTULMAMALI'
Raporda, YPG'nin adının zikredilmediğini belirten Sözcü Aksoy, "Bunun yerine 'PKK'nın Suriye'deki uzantıları' ifadesinin kullanılması, bu terör örgütüyle işbirliğini saklamayan ABD makamlarının hukukla bağdaşmayan tutumlarını örtme gayretidir" dedi.

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Raporda ayrıca FETÖ elebaşının 'sürgünde bir din adamı' olarak anılmasının, darbe girişimini görmezden gelmek veya destek vermek anlamı taşıdığını vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Ayrıca bu teröristin ABD topraklarında kendisine güvenli sığınak bulmuş olmasını yok sayma çabasının bir tezahürüdür. 251 masum vatandaşımızın şehit edildiği ve binlercesinin de yaralandığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasındaki FETÖ terör örgütünün sadece Türkiye değil, bulunduğu her ülke için tehdit olduğu unutulmamalı, terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin büyük önem taşıdığı bilinmelidir."

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Dışişleri'nden ABD-PKK açıklaması
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