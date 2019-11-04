Başkomutan Erdoğan Barış Pınarı karargâhında

BUGÜN NELER OLDU

aşkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Şanlıurfa'daki Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekât Merkezi'ni ziyaret etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MİT Başkanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de eşlik ettiği Erdoğan'ı, GAP Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ve bazı protokol üyeleri karşıladı.Erdoğan, Harekât Merkezi'nin bulunduğu 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na gelişinde askerleri selamladı. Burada, harita üzerinden Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili brifing alan Erdoğan'a, bölgedeki birimlerde görev yapan subaylar da video konferansla bilgi verdi. Erdoğan, komutanlardan Resulayh ile civarındaki su ve elektrik arzına dair bilgi de aldı. Daha sonra sınır hattına giden Erdoğan, burada da incelemelerde bulundu.Başkan Erdoğan, sınır hattındaki temaslarının ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'den ilde yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi alan Erdoğan, özel defteri imzaladı. Erdoğan, belediye ziyaretinde, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgal ettiği bölgelerden 10 Ekim'de Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlediği havanlı ve roketatarlı saldırılarda şehit olan Suriye uyruklu 9 aylık Muhammed Omar Saar'ın ailesiyle de görüştü. Baba Muhammed Hani Saar, "Sayın Başkanımız, şehidimizin kanının yerde kalmadığını söyleyerek, bizi teselli edip başsağlığı diledi ve her zaman yanımızda olacağını söyledi" dedi. Belediyeyi ziyaretinin ardından Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Şanlıurfa sokaklarında yürüyerek, vatandaşlarla görüştü. Vatandaşları tek tek dinleyerek, sohbet eden Erdoğan, çocuklara da oyuncak dağıttı. Erdoğan, daha sonra kentten ayrıldı.