Bölücü örgütü şımartan sözler

BUGÜN NELER OLDU

yandaşlarının CHP etkinliğinde yaptığı eylem, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şimdiye kadar terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile yapılan kirli ittifak sırasında partisini terör örgütünün güdümüne sokan açıklamalarını da akıllara getirdi. Kılıçdaroğlu, seçim sürecinde 4 Mart 2019'da çıktığı televizyon yayınında sunucunun "Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan varlığını ve oradaki silahlı güçleri YPG'yi nasıl desteklediğini biliyoruz. Güney sınırlarımızda yaşananları nasıl yorumluyorsunuz?" şeklindeki sorusuna, "Onlar bize mi saldıracaklar, hayır efendim" şeklinde cevap vermişti. 21 Ekim 2014 tarihinde ise yine bir televizyon programında YPG'nin terör örgütü olmadığını, "vatanını kurtarmak isteyen bir örgüt olarak gördüklerini" açıklamıştı.Kılıçdaroğlu'nun Aralık 2018'de Almanya Berlin'deki temaslarında PKK terör örgütünün aktivistleri Sevim Dağdelen ve Evrim Sommer'le görüşmesi de büyük tepkiye neden olmuştu. Her fırsatta 'Suriye'de ne işimiz var" diyen Kılıçdaroğlu, Fırat'ın doğusuna yapılan Barış Pınarı Harekâtı tezkeresi ile ilgili de, 'İçmiz yana yana tezkereye evet diyeceğiz' demişti.