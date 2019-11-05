CHP terör örgütünün oyuncağı oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 31 Mart yerel seçimleri sürecinde terör örütünün siyasi uzantısı HDP ile yaptığı kirli ittifak acı meyvelerini vermeye başladı. İsviçre'de CHP'lilerin düzenlediği etkinlikte PKK yandaşları terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını açıp, "Canan Kaftancıoğlu sözünü tut. Mahir Kılıç'ı işine iade et" yazılı pankart açtı. Bu eylem, "CHP, PKK'ya hangi sözleri verdi?" sorusunu akıllara getirdi.

PKK yandaşları CHP'nin Zürih'teki etkinliğini bastı

BEDEL ÖDEME ZAMANI

CHP'nin seçimi kazanma uğruna kirli ittifak için PKK elebaşları bile Kandil'den açıklama yaparak CHP için oy istemişti. Seçim sonucunda çok sayıda HDP'li isim de CHP listelerinden belediye meclislerinde yer bulmuştu. Ancak bu kirli ittifakın olumsuz sonuçları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. CHP'nin İsviçre teşkilatı tarafından geçen hafta sonu Grenchen kentinde düzenlenen ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un da katıldığı Cumhuriyet Bayramı buluşması etkinliği PKK yandaşlarının gösterisine sahne oldu. Etkinliğin yapıldığı salonu basan bir grup PKK yandaşı, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını açıp sloganlar attı ve Canan Kaftancıoğlu'nun kendilerine verdiği sözü yerine getirmesini istedi.



İŞE ALMA SÖZÜ VERDİLER

Gruptakiler, Kaftancıoğlu'nun yerel seçimler öncesi CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'in seçimleri kazanması durumunda bir önceki dönem işten atılan Mahir Kılıç'ı işine iade sözü verdiğini, fakat halen yerine getirmediğini de öne sürdü.







Geçen yıl CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 'disiplinsizlik' gerekçesi ile işten çıkarılan Kılıç, belediye önünde açlık grevi başlatmıştı. Bir süre sonra kendisine verilen sözler tutulmayınca bu sefer de Ankara'da CHP Genel Merkezi önünde eyleme başlayan Kılıç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun devreye girmesi üzerine eylemini sonlandırmıştı. 73 ayrı disiplin dosyası olduğu belirtilen Kılıç, İzmir'in Çiğli Belediyesi'nde işe alındı, fakat 6 ay boyunca işe gitmediği için geçen Nisan ayında hakkında iş akdi sona erdirildi.







CHP SÖZCÜSÜ O PANKARTI İZAH EDEMEDİ

CHP, terör örgütünün İsviçre'de etkinliğini basıp İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yönelik 'sözünü tut" yazılı pankart açmasına açıklık getiremedi. Etkinlikte PKK'nın sahne almasına ilişkin soruyu kaçamak yanıt veren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "CHP'nin hiçbir üyesi, yöneticisinin terör örgütüyle bağı olamaz" demekle yetinirken, pankartla ilgili de "Pankart da ilginç yani" ifadesini kullandı.