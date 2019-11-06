HDP'li Ayşe Acar Başaran'ın sözlerine AK Parti'den tokat gibi yanıt: Cehennemi boylayacaklar

Genel Kurul'da HDP'nin grup önerisi üzerine Ayşe Acar Başaran'ın yaptığı konuşmaya AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş tepki gösterdi. Muş, DEAŞ'ın bir terör örgütü olduğunu belirterek "Bağdadi cehennemi boyladı. Diğer terör örgütlerinin başındakiler de yakında cehennemi boylayacak, haberiniz olsun" dedi.

Terör örgütü PKK'nın HDP ile olan işbirliğine ilişkin ise Muş, "PKK bir terör örgütü müdür? Terör örgütüdür. Size talimat verirler mi? Verirler. Siz gıkınızı çıkarabilir misiniz? Çıkaramazsınız. Güneydoğu'da, farklı yerlerde gencecik, körpe Kürt genç kızlarını dağa kaçırıp onları oradaki teröristlere peşkeş çekerler mi? Çekerler. Seslerini çıkartabilirler mi? Çıkartamazlar. HDP, bu işin içerisinde mi? Evet. Mesela, yakalanan, teslim olan teröristlerden biri, gençlerin HDP teşkilatları aracılığıyla dağa götürüldüğünü anlatıyor. 'Biz İstanbul'da HDP teşkilatına gittik, bizi oradan aldılar, dağa götürdüler' diyor. Dolayısıyla, HDP, dağa adam devşirme partisi olarak çalışıyor" diye konuştu..



DEAŞ'A EN BÜYÜK DARBEYİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ VURDU"

Türkiye Cumhuriyeti devletinin DEAŞ'a en büyük darbeyi vurduğunu, bütün militanlarını hapse tıktığını ve yurt dışı yasağı koyduğunu anımsatan Muş, "Ama siz sempatizanı ve sözcüsü olduğunuz PKK terör örgütünün güdümünden çıkacaksınız, terör örgütünü kınayacaksınız, o gencecik Kürt kızlarını dağa götüren ahlaksızlara karşı sesinizi çıkaracaksınız, ondan sonra çıkıp da buradan bir ifade de bulunacaksınız" dedi.

"HDP, PKK'nın dağ kadrosunda bulunanlarla aynı amaca yönelik faaliyette bulunan bir partidir" ifadesini kullanan Muş, "PKK eşittir IŞİD, DAEŞ eşittir DHKP-C. Bunların tamamı eşittir FETÖ. Bunların tamamı terör örgütüdür, hepsiyle sonuna kadar mücadele edeceğiz. PKK'nın başında bulunanlar da DEAŞ'ın başında bulunanlar da nasıl hedefimizdeyse, gerekenleri nasıl yapıyorsak, aynı şekilde bundan sonra da yapacağız" diye konuştu. DEAŞ'ın laboratuvar örgütü olduğunu söyleyen Muş, "Bunun ağababaları ile PKK'nın ağababaları aynı, onlara talimat verenler aynı. YPG'nin ağababaları aynı. Ama sizin ipiniz PKK'nın elinde. İpinizi ne kadar bırakırsa o kadar konuşursunuz. Ötesinde konuşma imkânınız yoktur; hayal dünyanızda dahi yer yoktur. Size hayal etmeyi bile yasakladılar. Teslim olan Kürt genç kızlarının açıklamaları var. 15 yaşında, 16 yaşında genç kızları dağa kaçırırlar, oradaki teröristlere peşkeş çekerler, bir kadın milletvekili burada sesini çıkaramaz. DEAŞ'ın başını, 3 bin teröristini biz öldürdük, Türkiye Cumhuriyeti devleti etkisiz hâle getirdi. Aynısını PKK'ya yapacağız. Ne zaman ki aranıza mesafe koyarsınız terörle, o zaman burada muhatap alınırsınız" diye konuştu..



HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç'un sözleri üzerine yeniden söz alan Muş,"Suç işlemeye başladığı andan itibaren FETÖ terör örgütüyle en çetin mücadeleyi AK Parti iktidarı vermiştir. Bir yapı kanunların dışına çıkmaya başladığı andan itibaren en çetin mücadeleyi biz verdik ve 40 yıllık yapıyı bugün Türkiye Cumhuriyeti devleti içerisinden söküp atan AK Parti iktidarıdır. Kuzey Suriye diye bir yer yoktur, Suriye'nin kuzeyi vardır. Orada bir PKK devleti kurulacaktı, o suya düştü, onun hazımsızlığı ve çırpınışları var içinizde. Sizin böyle hazımsız kalmaya devam edeceğinizi ifade etmek isterim, çünkü o hülyasını kurduğunuz bölücü PKK devleti" dedi..