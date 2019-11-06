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TSK tarafından etkisiz hale getirilen terörist 'in CHP'li tarafından TBMM'de sokulduğu ortaya çıktı!

TSK tarafından etkisiz hale getirilen terörist 'in CHP'li tarafından TBMM'de sokulduğu ortaya çıktı! FETÖ ve PKK ile ilgili her haberde insan hakları savunucusu rolünü üstlenen Veli Ağbaba hakkında sosyal medyada büyük infial oluştu. Sosyal medya kullanıcıları, adeta terör örgütlerinin Meclis’teki temsilciliğini üstlenen CHP'li Veli Ağbaba hakkında Cumhuriyet savcılarını göreve çağırdı.

Giriş Tarihi: 6.11.2019 14:14 Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 14:24
TSK tarafından etkisiz hale getirilen terörist Ceren Güneş'in CHP'li Veli Ağbaba tarafından TBMM'de sokulduğu ortaya çıktı!

Ceren Güneş kod adlı PYD'li terörist Özge Aydın, kurduğu bombalı tuzak önceden fark edilerek Resulany'da etkisiz hale getirildi.

Sosyal medyada yankı uyandıran haber sonrası yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Terörist Güneş'in, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından TBMM'ye sokulduğu ve terör operasyonları kapsamında gözaltına alınan örgüt mensupları lehine propaganda yapmasına izin verildiği tespit edildi.

Resulayn'da etkisiz hale getirilen PYD'li terörist Güneşin CHPli Ağbaba tarafından TBMM'ye sokulduğu ortaya çıktı

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TSK tarafından etkisiz hale getirilen terörist Ceren Güneş'in CHP'li Veli Ağbaba tarafından TBMM'de sokulduğu ortaya çıktı!
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