TSK tarafından etkisiz hale getirilen terörist Ceren Güneş'in CHP'li Veli Ağbaba tarafından TBMM'de sokulduğu ortaya çıktı!

Ceren Güneş kod adlı PYD'li terörist Özge Aydın, kurduğu bombalı tuzak önceden fark edilerek Resulany'da etkisiz hale getirildi.
Sosyal medyada yankı uyandıran haber sonrası yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.
Terörist Güneş'in, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından TBMM'ye sokulduğu ve terör operasyonları kapsamında gözaltına alınan örgüt mensupları lehine propaganda yapmasına izin verildiği tespit edildi.
Resulayn'da etkisiz hale getirilen PYD'li terörist Güneşin CHPli Ağbaba tarafından TBMM'ye sokulduğu ortaya çıktı