Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Şaşırtan rakamlar! En çok Türk hangi ülkede yaşıyor? İşte 2019 yılı itibariyle Türklerin yaşadığı ülkeler

Şaşırtan rakamlar! En çok Türk hangi ülkede yaşıyor? İşte 2019 yılı itibariyle Türklerin yaşadığı ülkeler

Yurt dışında yaşyan Türkler'in sayısı oldukça fazla. Peki, hangi ülkede ne kadar Türk yaşıyor biliyor musunuz? Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Türklerin sayısını gösteren bir liste hazırladık. Butan, Tonga, Tuvalu'da hiç Türk yaşamazken; , Paraguay, Ekvator Ginesi, , , Cape Verde, , Bolivya, , Monako, Kuzey Kore, Liberya gibi ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarıyla ilgili verinin bulunmadığı ifade edildi. İşte 2019 Kasım itibariyle sayılarla Türklerin yaşadığı ülkeler...

Giriş Tarihi: 06.11.2019 13:42 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019 13:53
Şaşırtan rakamlar! En çok Türk hangi ülkede yaşıyor? İşte 2019 yılı itibariyle Türklerin yaşadığı ülkeler

Sadece belirli ülkelerde değil, dünyanın birçok ülkesinde azımsanamayacak sayıda Türk yaşıyor. 2019 yılı itibariyle dünya üzerindeki 170 ülkede Türk vatandaşlarının yaşadığı anlaşılırken, sayılarının 6 milyonun üzerinde olduğu saptandı. 500 ve üstü Türk'ün yaşadığı ülkeleri aşağıda listeledik. İşte ülke ülke nerede kaç Türk yaşıyor!

Şaşırtan rakamlar! En çok Türk hangi ülkede yaşıyor? İşte 2019 yılı itibariyle Türklerin yaşadığı ülkeler

Fransa (700 bin)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şaşırtan rakamlar! En çok Türk hangi ülkede yaşıyor? İşte 2019 yılı itibariyle Türklerin yaşadığı ülkeler

Güney Afrika (3 bin 700)

Şaşırtan rakamlar! En çok Türk hangi ülkede yaşıyor? İşte 2019 yılı itibariyle Türklerin yaşadığı ülkeler

Fas (2 bin)

Şaşırtan rakamlar! En çok Türk hangi ülkede yaşıyor? İşte 2019 yılı itibariyle Türklerin yaşadığı ülkeler

Estonya (600)

Şaşırtan rakamlar! En çok Türk hangi ülkede yaşıyor? İşte 2019 yılı itibariyle Türklerin yaşadığı ülkeler

Etiyopya (2 bin)

Şaşırtan rakamlar! En çok Türk hangi ülkede yaşıyor? İşte 2019 yılı itibariyle Türklerin yaşadığı ülkeler

Çin (6 bin)

BİZE ULAŞIN