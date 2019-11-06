Şaşırtan rakamlar! En çok Türk hangi ülkede yaşıyor? İşte 2019 yılı itibariyle Türklerin yaşadığı ülkeler

Sadece belirli ülkelerde değil, dünyanın birçok ülkesinde azımsanamayacak sayıda Türk yaşıyor. 2019 yılı itibariyle dünya üzerindeki 170 ülkede Türk vatandaşlarının yaşadığı anlaşılırken, sayılarının 6 milyonun üzerinde olduğu saptandı. 500 ve üstü Türk'ün yaşadığı ülkeleri aşağıda listeledik. İşte ülke ülke nerede kaç Türk yaşıyor!