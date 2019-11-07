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Kılıçdaroğlu’na FETÖ öfkesi

ve ’ın tahliyesi, ’ın beraatine ilişkin kararı olumlu karşılayan Kılıçdaroğlu’na CHP’den büyük tepki var. Balyoz mağduru Çiçek, “Burada diye bağırttığı Ilıcak ve Altan kardeşlere kavuştu” dedi

ANKARA Gündem
Giriş Tarihi: 7.11.2019
Kılıçdaroğlu’na FETÖ öfkesi
FETÖ/PDY'nin medya yapılanması kapsamında tutuklanan Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın tahliyesi, Mehmet Altan'ın da beraatine yönelik kararı olumlu karşılayan Kemal Kılıçdaroğlu'na partinin önemli isimleri tepki gösterdi.
CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, eski Milletvekili Dursun Çiçek ve Amirallere Suikast kumpasındaki iftiraları nedeniyle canına kıyan Yarbay Ali Tatar'ın ağabeyi Kılıçdaroğlu'na sert çıktı.

HANGİ SIFATLA...
Aynı zamanda Kumpas Mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KUMPASDER) Başkanı da olan Ahmet Tatar: Sayın Kılıçdaroğlu, şayet 'Arkadaşlar' diye Nazlı Ilıcak'tan Ahmet Altan'dan bahsediyorsanız bize hangi sıfatla hitap edeceksiniz? Şayet bunların yaptığı gazetecilik ise namusuyla şerefiyle işini yapan gerçek gazetecileri ne adla anmayı düşünüyorsunuz?
Poyrazköy kumpasında yıllarını hapishanede geçiren Ali Türkşen: Türkşen Kılıçdaroğlu ile Ahmet Altan'ın daha önce çekilen fotoğrafını paylaştı, "Dünden beri bu fotoğrafa bakıyorum, anlamlandırmaya çalışıyorum, yapamıyorum. Hayata hangi pencereden, hangi bakış açısıyla bakmak lazım ki bu fotoğrafı anlayışla karşılayabilelim. Mehmet Baransu neden hapiste, kucaklanmayı en fazla hak eden kişi o değil mi bu durumda?" yorumunu yaptı.

SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Ergenekon kumpasında hapis yatan CHP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan tahliye olmuş. Bir süre cezaevinde yattılar. Sebep oldukları, Ali Tatar, Kuddisi Okkır, Türkan Saylan, Cem Çakmak, Soner Polat, Kaşif Kozinoğlu, Emcet Olcaytu, Murat Özenalp..

'BURADA' DİYE BAĞIRTTIĞI KARDEŞLERE KAVUŞTU
CHP'nin asker kökenli eski milletvekili Dursun Çiçek, "Kılıçdaroğlu 'burada' diye bağırttığı Ilıcak ve Altan kardeşlere kavuştu" ifadelerine yer verdi.
2016 yılında Adana mitinginde partililere FETÖ tutukluları Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın isimlerini sayarak 'burada' dedirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, o dönemde başta eski Genel Başkan Deniz Baykal olmak üzere kendi partisinde de eleştirilmişti.
Dursun Çiçek ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kılıçdaroğlu 'burada' diye bağırttığı Ilıcak ve Altan kardeşlere kavuştu" dedi.

CHP'NİN 'KAHRAMANI' OLDULAR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hemen her grup toplantısında FETÖ tutuklusu Ilıcak ve Altan kardeşlerin ismini saymış ve serbest bırakılmalarını istemişti.
Adana mitinginde ise Kılıçdaroğlu hapisteki FETÖ üyelerinin adlarını söylemişti.
Her ismin ardından meydanı dolduran CHP'liler "Burada" diye bağırmıştı. Kılıçdaroğlu'nun "Onlar şu anda hapiste ama onlar aynı zamanda, cumhuriyete, demokrasiye sahip çıkan bu meydanda, Mustafa Kemal'in meydanında" sözleri CHP içinde tartışmalara neden olmuştu.
Deniz Baykal, Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak gibi isimlerin, alkışlatılmasına tepki göstererek. "Ergenekon'un mimarlarının, ödüllendirilmesini, alkışlatılmasını haklı bulmak mümkün değil" demişti. Kılıçdaroğlu dönemin bazı milletvekilleri de tepki göstermişti.

BİRBİRLERİNE GİRDİLER
31 Mart Yerel Seçimleri sürecindeki kampanya döneminde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında iddia edilen sürtüşme, İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan üzerinden ortaya çıktı. İmamoğlu'nun, Canan Kaftancıoğlu'nun İBB'yi domine etmeye çalışmasından rahatsızlık duyduğu ve bu hamlelerin önüne geçemediği için huzursuz olduğu iddiaları sonrasında Özkan, 'Kahramanın Yolculuğu' isimli bir kitap yazdı. Kitabın önsözü de İmamoğlu tarafından kaleme alındı. Kitabın piyasaya çıkmasının ardından Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özkan'a sert tepki gösterdi. Özkan için "Kendilerini kahramanlaştırmaya çalışan profesyoneller" ifadelerini kullanan Kaftancıoğlu, "Bilsinler ki; yalan yanlış ve eksik verilerle genel merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir" dedi. Barış SAVAŞ

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Kılıçdaroğlu’na FETÖ öfkesi
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