Kılıçdaroğlu’na FETÖ öfkesi

CHP'NİN

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ/PDY'nin medya yapılanması kapsamında tutuklanan Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın tahliyesi, Mehmet Altan'ın da beraatine yönelik kararı olumlu karşılayan Kemal Kılıçdaroğlu'na partinin önemli isimleri tepki gösterdi.CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, eski Milletvekili Dursun Çiçek ve Amirallere Suikast kumpasındaki iftiraları nedeniyle canına kıyan Yarbay Ali Tatar'ın ağabeyi Kılıçdaroğlu'na sert çıktı.Sayın Kılıçdaroğlu, şayet'Arkadaşlar' diye Nazlı Ilıcak'tan AhmetAltan'dan bahsediyorsanız bize hangi sıfatlahitap edeceksiniz? Şayet bunların yaptığıgazetecilik ise namusuyla şerefiyle işiniyapan gerçek gazetecileri ne adla anmayıdüşünüyorsunuz?TürkşenKılıçdaroğlu ile Ahmet Altan'ın daha önceçekilen fotoğrafını paylaştı, "Dünden beribu fotoğrafa bakıyorum, anlamlandırmayaçalışıyorum, yapamıyorum. Hayata hangipencereden, hangi bakış açısıyla bakmaklazım ki bu fotoğrafı anlayışla karşılayabilelim.Mehmet Baransu neden hapiste,kucaklanmayı en fazla hak eden kişio değil mi bu durumda?" yorumunuyaptı.NazlıIlıcak ve Ahmet Altan tahliyeolmuş. Bir süre cezaevinde yattılar.Sebep oldukları, Ali Tatar,Kuddisi Okkır, Türkan Saylan,Cem Çakmak, Soner Polat, KaşifKozinoğlu, Emcet Olcaytu, MuratÖzenalp..CHP'nin asker kökenli eski milletvekili Dursun Çiçek, "Kılıçdaroğlu 'burada' diye bağırttığı Ilıcak ve Altan kardeşlere kavuştu" ifadelerine yer verdi.2016 yılında Adana mitinginde partililere FETÖ tutukluları Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın isimlerini sayarak 'burada' dedirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, o dönemde başta eski Genel Başkan Deniz Baykal olmak üzere kendi partisinde de eleştirilmişti.Dursun Çiçek ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kılıçdaroğlu 'burada' diye bağırttığı Ilıcak ve Altan kardeşlere kavuştu" dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hemen her grup toplantısında FETÖ tutuklusu Ilıcak ve Altan kardeşlerin ismini saymış ve serbest bırakılmalarını istemişti.Adana mitinginde ise Kılıçdaroğlu hapisteki FETÖ üyelerinin adlarını söylemişti.Her ismin ardından meydanı dolduran CHP'liler "Burada" diye bağırmıştı. Kılıçdaroğlu'nun "Onlar şu anda hapiste ama onlar aynı zamanda, cumhuriyete, demokrasiye sahip çıkan bu meydanda, Mustafa Kemal'in meydanında" sözleri CHP içinde tartışmalara neden olmuştu.Deniz Baykal, Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak gibi isimlerin, alkışlatılmasına tepki göstererek. "Ergenekon'un mimarlarının, ödüllendirilmesini, alkışlatılmasını haklı bulmak mümkün değil" demişti. Kılıçdaroğlu dönemin bazı milletvekilleri de tepki göstermişti.31 Mart Yerel Seçimleri sürecindeki kampanya döneminde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında iddia edilen sürtüşme, İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan üzerinden ortaya çıktı. İmamoğlu'nun, Canan Kaftancıoğlu'nun İBB'yi domine etmeye çalışmasından rahatsızlık duyduğu ve bu hamlelerin önüne geçemediği için huzursuz olduğu iddiaları sonrasında Özkan, 'Kahramanın Yolculuğu' isimli bir kitap yazdı. Kitabın önsözü de İmamoğlu tarafından kaleme alındı. Kitabın piyasaya çıkmasının ardından Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özkan'a sert tepki gösterdi. Özkan için "Kendilerini kahramanlaştırmaya çalışan profesyoneller" ifadelerini kullanan Kaftancıoğlu, "Bilsinler ki; yalan yanlış ve eksik verilerle genel merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir" dedi.