FETÖ’den alınan okullarda milli ruh canlandı

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 18 ülkede FETÖ'ye ait 219 okulun devranıldığını belirterek, TMV'nin dünyada Türkiye'yi temsil eden Türk markası olduğunu ifade etti.







Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Akgün, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bugüne 3 yıllık faaliyetlerini kamuoyu ile paylaştı. Vakfın Üsküdar Altunizade'deki merkez binasında yapılan toplantıya Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu üyesi Cihat Demirli ile Mahmut Özdil de katıldı. Vakfın Türkiye'yi dünyada temsil eden Türk markası olduğunu belirten Akgün, 4 Kasım 2019 itibariyle 41 ülkede 313 okul, 4 eğitim merkezi, bir yükseköğretim kurumu ve 42 yurduyla faaliyet gösterdiklerini belirtti. Bu okullardan 219'unun FETÖ iltisaklı kurumlardan devralındığına dikkat çeken Akgün, vakıf okullarında 36 bin 282 öğrencinin eğitime devam ettiğini belirterek, "Vakfımız, 323'ü Türkiye vatandaşı olmak üzere 5 bin 413 personeli yurt dışında istihdam etmektedir. 39 ülkede FETÖ iltisaklı okulların devri ve yeni okulların açılması amacıyla protokoller imzalanmıştır" dedi.

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DÜNYAYA AÇILAN PENCERE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 193 ülkede bulunmak gerektiği talimatını verdiğini belirten Prof Dr. Akgün şöyle devam etti: "3 yıllık sürede BM üyesi 193 ülkenin yarısında var olmaya çalışıyoruz. 2023 hedefimiz, 250 bin yabancı öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti okullarında okumasını sağlamaktır. Şu an 152 bin öğrenciye ulaştık. Türkiye'nin eğitimde dünyaya açılan penceresiyiz. FETÖ'nün 100 ülkede 700 küsür eğitim birimi var. Bunların 450-500'ü batı ülkelerinde ve ABD'dir. Diğer ülkelerde 350 birimi var biz bunlardan 219'unu devraldık. FETÖ eğitim birimlerinde Türkiye veya milli olgusu kullanılmıyordu. Bizim gizli ajandamız yok. İnsani ilişkiler köprüsünü kurmaya ve oralarda milli ruhu canlandırmaya çalışıyoruz. 2016'dan beri harcamamız toplam 896 milyon TL. Türkçenin yabancı dil olarak yabancı öğrencilere öğretilip 2023 yılındaki hedefimiz okullarımızın yurtdışında kendi kendini finanse edip sürdürebilirliğini sağlamaktır."