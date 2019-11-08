Türkiye ve Başkan Erdoğan'ın başarısı vatan haini Can Dündar'ı çıldırttı! Çok konuşulacak itiraf...

MİT TIR'ları olayında devletin mahrem sırlarını açığa çıkarma, terör örgütü propagandası yapma gibi suçlamalarla hakkında yakalama kararı çıkarılınca Almanya'ya kaçan Can Dündar, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamamasına sitem etti. İşte FETÖ'cü vatan haini Can Dündar'ın terörist destekçisi Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısındaki çaresizliği sebebiyle yaşadığı bunalım anları...

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısı vatan haini Can Dündar'ı böyle bunalıma soktu!

VATAN HAİNİ CAN DÜNDAR BUNALIMA GİRDİ!

Avrupa ülkeleri Erdoğan karşısında tamamen boyun eğmiş görünüyor diyen Dündar, "Haftalardır genelde Avrupa'nın özelde Almanya'nın Suriye politikasının şifrelerini çözmeye çalışıyorum. Ama itiraf edeyim ki anlayamıyorum. Türkiye'ye seyahat edecekleri uyarmak ve hapsedilen Alman yurttaşları için pazarlık yapmak dışında tutarlı bir politikası var mı Almanya'nın? Avrupa ne yapıyor? Tabii bu kaosun dışında kalmak da bir tercihtir. Ama Avrupa bunu da yapmıyor. Türkiye'ye silah satışının durdurulması talebiyle toplanan AB Dışişleri Bakanları bir sonuca varamadan dağıldı. Almanya Türkiye'nin eski silah siparişlerini riske atmamaya çalışıyor. Avrupa başkentleri Erdoğan'ın 'Kapıları açarım mültecileri üzerinize salarım' tehdidine tamamen boyun eğmiş görünüyor. Erdoğan üzerinde hiçbir etkisi kalmadığını bilen Fransız Cumhurbaşkanı Macron, Putin'den Erdoğan'ı ateşkesi uzatmaya razı etmesine rica ediyor." diye konuştu.