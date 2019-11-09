PKK'nın 'tecavüz üssü' Kandil! Kadın terörist PKK'nın kirli yüzünü anlattı

Terör örgütü PKK/YPG'nin dağa kaçırdığı kız çocukları ve kadınlara insanlık dışı uygulamaları, örgütten kaçanların anlattıklarıyla bir kez daha

gözler önüne serildi.

Kandil'de tecavüz dehşeti! Kampa getirilen kız çocukları ile kadın teröristler ilk 30 gün içinde...

PKK/YPG'DEN KAÇAN KADIN TERÖRİST ANLATTI

PKK kaçırdığı küçük yaştaki kız çocuklarını zorla alıkoyuyor. Bugüne kadar örgüt tarafından kandırılan kadınların yüzde

79'u 15-22 yaş grubunda... Bu grupta yer alan kadınların yüzde 55'i ise 15-18 yaş aralığında... Dağa çıkarılan kadın teröristlerin yüzde 5'i üniversite, yüzde 13'ü lise, yüzde 59'u ortaokul veya ilkokul mezunu. Bugüne kadar binden fazla kadın örgütten kaçarak teslim oldu.

Operasyonlarda yaklanan kadın teröristlerin bin 150'si itirafçı olarak örgütün kirli yüzünü anlattı.

PKK'NIN TECAVÜZ ÜSSÜ: KANDİL!

Kadınların yüzde 90'ına, PKK'nın 'tecavüz üssü'ne dönüşen Kandil'e götürüldükten sonra ilk 30 gün içinde aralarında ele başlarının

olduğu teröristler tecavüz ediyor. Bölücü terör örgütünün ele başlarının taciz ve tecavüzlerinden kurtulmaya çalışan kadın teröristler, kaçmayı başaramadıkları takdirde "ajan" olarak suçlanarak infaz ediliyor.