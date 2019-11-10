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Atatürk’ü anma mesajları, sözleri ve şiirleri! Resimli, yazılı 10 Kasım mesajları ve sözleri 2019

Bugün 2019... Cumhuriyeti'nin kurucusu 'ün 81. ölüm yıl dönümü için ülkemizin dört bir yanında anma törenleri düzenlenecek. İlk olarak saat 9'u 5 geçe tüm Türkiye'de sirenler eşliğinde hayat 1 dakikalığına duracak. Ardından, başta Anıtkabir ziyaretleri olmak üzere resmi törenler düzenlenecek. Vatandaşlar, ilk başkomutanın ölüm yıldönümünde onu anmak için 10 Kasım mesajları paylaşıyor. Haberimizde, en anlamlı 10 Kasım mesajları, şiirleri ve sözlerini derledik. , Twitter, Facebook ve 'dan paylaşabilirsiniz. İşte en güzel ve anlamlı Atatürkü anma ve 10 Kasım mesajları

Giriş Tarihi: 10.11.2019 08:10 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 08:11
10 Kasım Atatürk’ü anma mesajları, sözleri ve şiirleri! Resimli, yazılı 10 Kasım mesajları ve sözleri 2019

Cumhuriyeti'nin kurucusu günü 1938 yılında saat dokuzu beş geçe hayata gözlerini yumdu. Her yıl olduğu gibi ilk başkomutan Atatürk sene de hasret ve özlemle anılacak. Anıtkabir'e yapılacak resmi ziyaretlerin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanında farklı etkinliklerle Atatürk anılacak. Saatler 09.05'de hayat bir dakikalığına duracak. 10 Kasım'ın anlamını anlatan şiirleri ve mesajları araştıran vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Resimli, yazılı 10 Kasım şiirleri, sözleri ve mesajları aratmasını yapıyorlar. Sabah.com.tr olarak biz de sizler için en güzel, anlamlı ve resimli 10 Kasım mesajlarını sizler için hazırladık…

10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ! 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA ŞİİRLERİ 2019

10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları ve sözlerine haberimizin içerisinden ulaşabilir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için en anlamlı mesjaları bulabilirsiniz.

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10 Kasım Atatürk’ü anma mesajları, sözleri ve şiirleri! Resimli, yazılı 10 Kasım mesajları ve sözleri 2019
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