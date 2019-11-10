10 Kasım Atatürk’ü anma mesajları, sözleri ve şiirleri! Resimli, yazılı 10 Kasım mesajları ve sözleri 2019

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım günü 1938 yılında saat dokuzu beş geçe hayata gözlerini yumdu. Her yıl olduğu gibi ilk başkomutan Atatürk sene de hasret ve özlemle anılacak. Anıtkabir'e yapılacak resmi ziyaretlerin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanında farklı etkinliklerle Atatürk anılacak. Saatler 09.05'de hayat bir dakikalığına duracak. 10 Kasım'ın anlamını anlatan şiirleri ve mesajları araştıran vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Resimli, yazılı 10 Kasım şiirleri, sözleri ve mesajları aratmasını yapıyorlar. Sabah.com.tr olarak biz de sizler için en güzel, anlamlı ve resimli 10 Kasım mesajlarını sizler için hazırladık…

10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ! 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA ŞİİRLERİ 2019

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