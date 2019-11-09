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  • 10 Kasım mesajları ve sözleri 2019! En güzel ve resimli 10 Kasım 2019 mesajları ve Atatürk sözleri burada!

mesajları ve sözleri 2019! En güzel ve resimli mesajları ve Atatürk sözleri burada!

'ün ölüm yıldönümüne özel mesajları ve sözleri yoğun ilgi görüyor. Tüm yurtta düzenlenecek etkinlikler için az bir zaman kala bu önemli gün saygı ve minnet ile anılacak. Bu önemli ve anlamlı gün en güzel ve resimli 10 Kasım mesajlarını sosyal medya adreslerinden ya da , SMS gibi iletişim ağlarından paylaşmak isteyen vatandaşlar için geri sayım başladı. Sabah.com.tr olarak haberimizin içeriğinden en güzel ve resimli ve sözlerine ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 09.11.2019 14:33 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019 14:59
10 Kasım mesajları ve sözleri 2019! En güzel ve resimli 10 Kasım 2019 mesajları ve Atatürk sözleri burada!

Atatürk'ü anma gününe kısa bir zaman kaldı. Ulu Önder 'ün ölüm yıldönümüne özel tüm yurtta etkinlikler yapılacak. Bu önemli gün öncesinde vatandaşlar hazırlıklarına başladı. Özellikle okullarda törenler yapılacak ve bu önemli gün saygı ve minnetle anılacak. Sabah.com.tr olarak haberimizin içeriğinden , SMS veya diğer sosyal medya hesaplarından paylaşabileceğiniz en güzel ve resimli ve sözlerine ulaşabilirsiniz.

İşte resimli 10 Kasım 2019 mesajları…

10 Kasım mesajları ve sözleri 2019! En güzel ve resimli 10 Kasım 2019 mesajları ve Atatürk sözleri burada!

10 KASIM MESAJLARI

" sabahının verdiği hüznü, Atatürk'ü daha iyi anlayarak yeniyorum."

"Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır."

"Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…"

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10 Kasım mesajları ve sözleri 2019! En güzel ve resimli 10 Kasım 2019 mesajları ve Atatürk sözleri burada!

"Atatürk, Türk Milleti' nin ruhunda Türk bayrağı gibi dalgalanan bir baştı."

"Çağımızda hiçbir isim Atatürk'ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır."

10 Kasım mesajları ve sözleri 2019! En güzel ve resimli 10 Kasım 2019 mesajları ve Atatürk sözleri burada!

"Kasımda aşk başkadır çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır. 193∞."

"Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın."

"Atam sen rahat uyu yolcusuyuz biz hürriyetin, Atam sen rahat uyu bekçisiyiz cumhuriyetin."

10 Kasım mesajları ve sözleri 2019! En güzel ve resimli 10 Kasım 2019 mesajları ve Atatürk sözleri burada!

"Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır."

"Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi, o, yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı."

"Ulu önder , her zaman yüreğimiz de yaşayacaksın."

10 Kasım mesajları ve sözleri 2019! En güzel ve resimli 10 Kasım 2019 mesajları ve Atatürk sözleri burada!

"O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi."

"Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir."

"Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez."

10 Kasım mesajları ve sözleri 2019! En güzel ve resimli 10 Kasım 2019 mesajları ve Atatürk sözleri burada!

"Ufukta bir ışık belirdi sabahında, güneş doğmuyor , hava kararık sokaklar ıssız … Cumhuriyet ağlıyor!"

"10 Kasım 1938'den bugüne seni her zamankinden daha çok özlüyor ve daha iyi anlıyoruz. Ruhun şad olsun."

"10 Kasım 1938 yılının üzerinden 78 yıl geçti. Yıl 2016 aradan geçen bunca zaman sadece özlemimizi biraz daha arttırdı. Çok özledik Atatürk'ü."

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