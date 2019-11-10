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CHP'li vekilin desteklediği terörist Ceren Güneş gömüldü

CHP'li vekil 'nın Meclis'te konuşma yaptırdığı ve Gezi Parkı olaylarında polise taş atan Göze Altunöz için teröristler cenaze töreni düzenledi.

Giriş Tarihi: 10.11.2019 13:08 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 13:09
CHP'li vekilin desteklediği terörist Ceren Güneş gömüldü

Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye'de örgütlenen Marksist-Leninist Komünist Parti (MLKP), Devrimci Komünarlar Partisi (DKP), Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu (TİKKO) ve Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (TKHP/C) üyelerini kara propaganda eylemlerinde kullanıyor.

14 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türkiye'de birçok eyleme katıldıktan sonra terör örgütü YPG saflarına katılan Ceren Güneş kod adlı Özge Aydın ve Aynur Ada kod adlı Göze Altunöz ile birlikte 14 terörist, Suriye'nin Serekaniye Tall Tamir bölgesinde TSK'nın başarılı operasyonuyla öldürüldü.

CHP'Lİ VEKİL KONUŞTURMUŞTU

Göze Altunöz ve Özge Aydın, Gezi Parkı olaylarında büyük rol oynamışlardı. Hatta CHP'li vekil Veli Ağbaba, Özge Aydın'ı Meclis'te kürsüye çıkarmıştı.

Resulayn'da etkisiz hale getirilen PYD'li terörist Güneşin CHPli Ağbaba tarafından TBMM'ye sokulduğu ortaya çıktı

TSK tarafından etkisiz hale getirilen terörist Ceren Güneş'in CHP'li Veli Ağbaba tarafından TBMM'ye sokulduğu ortaya çıktı!

Terörist Özge Aydın'ın kirli geçmişi

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CHP'li vekilin desteklediği terörist Ceren Güneş gömüldü
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