Sözcü’den akıl almaz kara propaganda

Sözcü gazetesi uzun zamandır sigaraya yapılan zamlara ilişkin haberleri ile dikkat çekiyordu.

Sözcü'nün sigara haberi içeriklerinde, Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) en çok sigaradan alındığı vurgulanıyordu. Bir haberde, "Yani 2018 yılında toplanan ÖTV'nin yüzde 32'si tütün mamullerinden alındı" denilerek, insan sağlığının düşünülmediği ve ekonomik gerekçelerle zam yapıldığı algısı verilmeye çalışıldı.

SÖZCÜ'NÜN AMACI NE?

Sözcü yazarı Nedim Türkmen'in bugünkü köşe yazısı Sözcü Gazetesi'nin iyice işi abarttığını ve kara propagandanın dozajını arttırdığını ortaya koydu.

Çünkü Türkmen'in uyuşturucu tüketimi ve ticareti hakkında bilgiler verdiği yazısının başlığı ve spotu sigaraya yapılan zamların Türkiye'de ucuz uyuşturucu tüketimini arttırdığı yönünde bir algı vermeye yönelikti.

KARA PROPAGANDA YÖNTEMLERİNİ HATIRLATTI

Bu akla ziyan köşe yazısını okuduğunuzda yazının büyük bir bölümünün uyuşturucu tüketimi ve ticaretine ayrıldığını görüyorsunuz. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Raporu'ndan ayrıntılara yer verilmiş. Yazının üst başlığı ve başlığına baktığı aynen şöyleydi: "Pahalı içki ve sigaranın alternatifi ucuz uyuşturucu oldu. Zamdan kaçış ölümü hızlandırdı"

Bu başlık ve spot adeta kara propaganda yöntemlerini hatırlattı.

Sözcü'deki köşe yazısındaki spotta "Türkiye, ucuz uyuşturucu satılan ülkeler arasında dördüncü sıraya yükseldi. Acaba pahalı içki ve sigara ucuz uyuşturucu madde kullanımını artırdı mı?" deniliyor. Köşe yazısının sayfadaki sunumu ile Türkiye'de uyuşturucu tüketiminin sigaraya yapılan zamlardan kaynaklı olduğu algısı verildi.

ALGI YAPTI

Türkiye sigara tüketiminde dünya genelinde geçen yılın verilerine göre 11. sırada ve yetişkin nüfusun yüzde 36'sının sigara kullandığı belirtiliyor. Türkiye sigara fiyat düzeyi Avrupa Birliği'ndeki sigara fiyatlarına göre en ucuz ikinci ülke durumunda olduğu verilerle ortadayken "ÖTV uyuşturucu kullanımı arttırdı" söyleminin altında başka bir amacın olduğunu düşündürüyor.

Bilindiği üzere dünya genelinde 31 milyon uyuşturucu bağımlısı var. Yapılan araştırmalara göre dünya genelinde uyuşturucu madde kullanımında artış bulunuyor. Bunun için gerekli önlemler de Emniyet mensuplarınca alınıyor. Dr. Nedim Türkmen köşe yazısında, "Böyle bir konuyu gündeme getirmekteki amacım, insanların fazla vergi nedeniyle içki ve sigara bulamadığı için, uyuşturucu hap kullanmalarını meşrulaştırmak değil" diye bir cümle kullandı. Ancak Türkiye sigara fiyat düzeyi Avrupa Birliği'ndeki sigara fiyatlarına göre en ucuz ikinci ülke. Sigaraya para bulamadılar, uyuşturucuya yöneldiler söylemi bu açıdan zorlayıcı bir kara propaganda yöntemi.