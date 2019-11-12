Açlık, kıtlık, yoksulluk, sefalet... CHP'nin işbaşında olduğu dönemlerin ortak özellikleri. Ancak bunlar yetmemiş olacak ki, üstüne üstlük bir de Varlık Vergisi geldi. Türkiye'nin yoksulluğa mahkum edildiği, emeğin alın terinin gasp edildiği 1940'lı yıllar. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı yıllar.İktidarda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ülkenin başında ise İsmet İnönü var.

PARAYI BULAMAYANLAR SÜRGÜNE...

Özellikle gayrimüslimleri hedef alan bu vergiler yüzünden bu insanlar Adalar ve Beyoğlu'ndaki evlerini satmak zorunda kaldılar. Tamamen keyfiyet üzerine kurulan bu vergi sistemi yüzünden parayı bulamayan gayrimüslimler Aşkale'ye sürgüne gönderildiler. O dönemde Cumhuriyet gazetesi üzerinden gayrimüslimleri hedef alan yayınlar yaptıran CHP, gayrimüslimlerin Türkler üzerinden zengin olduğunu iddia ediyordu.

İşte tek parti döneminin CHP gerçeğini anlatan A Haber'in analiz haberi…



A Haber CHP'nin tek parti döneminde uygulanan varlık vergisi kanunu ele ele aldı.

CHP'nin utanç vesikası 'Varlık Vergisi'