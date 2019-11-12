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'nin utanç vesikası ''

’nin yoksulluğa mahkum edildiği, emeğin alın terinin gasp edildiği 1940’lı yıllar. İkinci Dünya Savaşı’nın başladığı o yıllarda Türkiye ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma dayanıyordu. 1940 yılında yaklaşık olarak 18 milyon olan Türkiye nüfusunun neredeyse 14 milyonu kırsal kesimde yaşıyordu. Toplumunun büyük bir kesimi geçimini tarım ile sağlarken, çiftçinin tarım yapmak için bir çift öküze sahip olması oldukça lükstü. İktidarda Cumhuriyet Halk Partisi () ülkenin başında ise vardı. Tek parti döneminde uygulanan CHP tarihine bir utanç vesikası olarak kaydedildi. Özellikle gayrimüslimleri hedef alan bu vergiler yüzünden insanlar Adalar ve Beyoğlu'ndaki evlerini satmak zorunda kaldılar. Tamamen keyfiyet üzerine kurulan bu vergi sistemi yüzünden parayı bulamayan gayrimüslimler Aşkale'ye sürgüne gönderildiler. İşte CHP'nin Varlık Vergisi uygulamasının A Haber'deki analizi...

Giriş Tarihi: 12.11.2019 21:11 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 21:16
CHP'nin utanç vesikası 'Varlık Vergisi'

Açlık, kıtlık, yoksulluk, sefalet... CHP'nin işbaşında olduğu dönemlerin ortak özellikleri. Ancak bunlar yetmemiş olacak ki, üstüne üstlük bir de Varlık Vergisi geldi. Türkiye'nin yoksulluğa mahkum edildiği, emeğin alın terinin gasp edildiği 1940'lı yıllar. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı yıllar.İktidarda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ülkenin başında ise İsmet İnönü var.

PARAYI BULAMAYANLAR SÜRGÜNE...

Özellikle gayrimüslimleri hedef alan bu vergiler yüzünden bu insanlar Adalar ve Beyoğlu'ndaki evlerini satmak zorunda kaldılar. Tamamen keyfiyet üzerine kurulan bu vergi sistemi yüzünden parayı bulamayan gayrimüslimler Aşkale'ye sürgüne gönderildiler. O dönemde Cumhuriyet gazetesi üzerinden gayrimüslimleri hedef alan yayınlar yaptıran CHP, gayrimüslimlerin Türkler üzerinden zengin olduğunu iddia ediyordu.

İşte tek parti döneminin CHP gerçeğini anlatan A Haber'in analiz haberi…

A Haber CHP'nin tek parti döneminde uygulanan varlık vergisi kanunu ele ele aldı.

CHP'nin utanç vesikası 'Varlık Vergisi'

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CHP'nin utanç vesikası 'Varlık Vergisi'
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