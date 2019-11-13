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Erdoğan ABD'li senatörlerin ağzının payını verdi! "Sizin bu Kürt diye zikrettiğiniz /"

Cumhurbaşkanı ve ABD Başkanı , ABD'li senatörler ile Oval Ofis'te bir araya geldi. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "(ABD Başkanı Trump'a) Sizin Kürt diye zikrettiğiniz, /. Bunlar terör örgütü, bunlar 'nın yan kuruluşlarıdır." dedi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 13.11.2019 23:44 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 23:52
Erdoğan ABD'li senatörlerin ağzının payını verdi! Sizin bu Kürt diye zikrettiğiniz PYD/YPG

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "(ABD Başkanı Trump'a) Sizin Kürt diye zikrettiğiniz, PYD/YPG. Bunlar terör örgütü, bunlar PKK'nın yan kuruluşlarıdır." dedi.

Başkan Erdoğan'dan ABD'li senatöre sert cevap

"FERHAT ABDİ ŞAHİN TERÖR ÖRGÜTÜ BAŞININ MANEVİ EVLADIDIR"
Erdoğan, "Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani), Apo denilen bölücü terör örgütü başının aslında manevi evladıdır." diye konuştu.

"GÜVENLİ BÖLGEYE 1 MİLYON MÜLTECİ YERLEŞTİREBİLİRİZ"
Erdoğan, güvenli bölgeye ilişkin, "6 ay ile 2 yıl arasında, Güvenli Bölge'ye 1 milyon mülteciyi yerleştirebiliriz. 1 milyon da Rakka ve Deyrizor bölgesine yerleştirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara yönelik yatırımın 40 milyar dolar olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Avrupa'dan bize gelen ise maalesef sadece 3 milyar avrodur." dedi.

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TRUMP: AVRUPA ARTIK MÜLTECİLER KONUSUNDA SORUMLULUK ALMALI
ABD Başkanı Trump ise Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını, Avrupa'nın artık mülteciler konusunda sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

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Erdoğan ABD'li senatörlerin ağzının payını verdi! "Sizin bu Kürt diye zikrettiğiniz PYD/YPG"
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