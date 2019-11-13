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Terör yandaşlarından muhabirine saldırı

, Başkanı ile gerçekleştireceği zirve için Washingtonda. Terör yandaşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti ile ilgili bilgileri canlı yayında aktaran Haber muhabiri 'ya saldırıda bulundu.

Giriş Tarihi: 13.11.2019 20:57 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 21:30
Terör yandaşlarından TRT muhabirine saldırı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği zirve için Washington'da.

Beyaz Saray'da gerçekleştirilecek zirve öncesi bölgeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini aktaran TRT Haber muhabiri Tuna Şanlı canlı yayın sırasında terör yandaşlarının saldırısına uğradı.

TRT'nin bölgeden yayın yapmasını engellemek için müdahale etmeye çalışan saldırgan olay sonrası bölgeden kaçtı.

Olayın ardından çevrede güvenlik önlemleri artırıldı. Metropolitan polisi saldırganların kimliğinin araştırılacağını duyurdu.

Beyaz Saray'da Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi

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Terör yandaşlarından TRT muhabirine saldırı
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