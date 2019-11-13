Beyaz Saray'da Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmesi başladı. Trump, görüşme öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye-Suriye sınırında yaptığı işten dolayı Erdoğan'a teşekkür ettiğini söyledi. 'S-400 ve F-35 konusunu da konuşacağız' Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun süredir dost olduklarını vurgulayan Trump, S-400 ile F-35 konusunda da konuşacaklarını belirtti. 'Türkiye 100'den fazla DEAŞ'lı yakaladı' Trump, Türkiye'nin son dönemde (Suriye'de) 100'den fazla DEAŞ savaşçısını yakaladığını ve onlara göz kulak olmaya devam ettiğini söyledi.