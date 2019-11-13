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'da Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi

Giriş Tarihi: 13.11.2019 20:30 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 21:03
Beyaz Saray'da Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi

Beyaz Saray'da Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi

Beyaz Saray'da Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın 'daki görüşmesi başladı.

Beyaz Saray'da Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi

Beyaz Saray'da Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi

Trump, görüşme öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye-Suriye sınırında yaptığı işten dolayı Erdoğan'a teşekkür ettiğini söyledi.

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Beyaz Saray'da Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi

Beyaz Saray'da Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi

"S-400 ve F-35 konusunu da konuşacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun süredir dost olduklarını vurgulayan Trump, S-400 ile F-35 konusunda da konuşacaklarını belirtti.

Beyaz Saray'da Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi

Beyaz Saray'da Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi

"Türkiye 100'den fazla DEAŞ'lı yakaladı"

Trump, Türkiye'nin son dönemde (Suriye'de) 100'den fazla DEAŞ savaşçısını yakaladığını ve onlara göz kulak olmaya devam ettiğini söyledi.

Beyaz Saray'da Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi

Beyaz Saray'da Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi

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Beyaz Saray'da Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi

Beyaz Saray'da Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi

Beyaz Saray'da Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi

Beyaz Saray'da Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi

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