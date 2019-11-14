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'ndan flaş açıklama

'ndan flaş açıklama: Ermeni cemaatine mensup bir görevli PKK bölgesinde öldürüldü. Her türlü terörle kararlılıkla mücadele eden , bu terör saldırısının faillerinin bulunması için de uluslararası toplumla birlikte hareket edecektir.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 14.11.2019 12:16 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 12:51
Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

"PKK BÖLGESİNDE TERÖRİSTLERCE ÖLDÜRÜLDÜ"

Dışişleri Bakanlığı: "Suriye Ermeni cemaatine mensup bir din görevlisinin terör örgütü PYD/YPG/PKK denetimi altındaki bölgede uğradığı menfur bir saldırıda hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini en güçlü şekilde telin ediyor, Suriye halkına başsağlığı diliyoruz. Bölgede faaliyet gösteren ve Hristiyanlar dahil tüm Suriyelileri mütemadiyen hedef alan DEAŞ ve PYD/YPG/PKK terör örgütleri olağan şüphelilerdir.

"FAİLLERİNİN BULUNMASI İÇİN ULUSLARARASI TOPLUMLA BİRLİKET ÇALIŞACAĞIZ"

Suriye'den kaynaklanan her türlü terörle kararlılıkla mücadele eden Türkiye, bu terör saldırısının faillerinin bulunması için de uluslararası toplumla birlikte hareket edecektir."

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Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama
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