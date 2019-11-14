Fatih Portakal’ın algısı bu kez tutmadı! Önemli görüşmeyi etkisizleştirme çabası patladı

FOX TV'nin algı operasyonlarıyla tanınan spikeri Fatih Portakal yine skandal bir yorumu ile gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika temaslarında ABD Başkanı Donald Trump eşliğinde dün senatörler ile görüşmüştü. Erdoğan'ın görüşmesi sonrası bazı Erdoğan karşıtı haber siteleri toplantının önemini göz ardı ettirmek için algıya başlamış, bu algıya Fatih Portakal da eşlik etmişti.

Dün, Portakal onaylı Twitter hesabı üzerinden bir bağlantı paylaşarak "Millet meclisi önünde hesap verme durumu olmayan #Erdoğan'ın, ABD'de birkaç muhalif senatörle #Trump tarafından bir araya getirilmesi diplomatik bir rezalet. Böyle yapılacağına ABD senatosunda konuşsaydı. Kahrolsun bu emperyalist bağımlılık" yorumunda bulundu.

O SENATÖRDEN ÖNEMLİ ADIM



Bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o görüşmesinde yer alan Senatörlerden biri tarafından çok önemli bir adım atıldı. Görüşmede yer alan ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 1915 Ermeni olaylarının Senato tarafından "soykırım" olarak tanınmasını öngören bir karar tasarısının oylanmasını bloke etti.

ABD'li Senatör Lindsey Graham, Ermeni tasarısının Senato'da oylanmasını engelledi!

Graham, burada yaptığı açıklamada, "Kısa süre önce Türkiye'nin askeri operasyonundan dolayı Suriye'de karşılaştığımız sorunlar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump ile görüştüm. Umarım Türkiye ve Ermenistan bir araya gelebilir ve bu sorunu (1915 olaylarını) ele alır. Senatörler tarihi yeniden yazmamalı ve onu olduğundan farklı göstermemeli" değerlendirmesinde bulundu.

Görüşme sonrası çıkan bu bloke kararı ardından herkes Portakal ve bazı sitelerin böyle önemli bir görüşmeyi etkisizleştirmek ve karalamak uğraştığını konuşuyor…