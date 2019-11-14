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’dan garsona ‘balık’ dayağı!

Eski Esenyurt Belediye Başkanı , gittiği lüks restoranda sipariş ettiği balığın üzerinde ‘Pul’ bırakan aşçıyı, restoranın ortasında yumrukladı.

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Giriş Tarihi: 14.11.2019 09:35 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 09:36
Gürbüz Çapan’dan garsona ‘balık’ dayağı!

Eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan, 23 Şubat günü arkadaşlarıyla Karaköy'de bulunan lüks bir balıkçıya gitti. Verdiği siparişi beklemeye başlayan Çapan, iddiaya göre masasına gelen balığın tipini beğenmedi ve 'Pullu balık mı olur?' diyerek garsonla münakaşaya başladı. Bunun üzerine garson tarafından durum restoranın aşçısına iletildi.

BALIKTAKİ PUL DAYAĞI

Aşçı, Çapan'ın bulunduğu masaya gelerek; "Kusura bakmayın, balıkta pul kalmış, ayıklama sırasında böyle aksaklıklar oluyor." şeklinde açıklama yapmak istedi. Bu sırada Çapan, aşçıya yönelik "Kaybol lan buradan!" diyerek tepki gösterdi. İddiaya göre masasından kalkarak aşçıya saldırmaya başlayan eski belediye başkanı, genç adamı darp etmeye başladı. Restoran çalışanlarının araya girmesiyle Çapan'ın yumruklarından kurtulan aşçı, Taksim İlkyardım Hastanesine giderek tedavi oldu.

ŞİKÂYETİNDEN VAZGEÇTİ

Tedavisi ardından aldığı darp raporuyla Karaköy Polis Merkezine başvuran Mevlüt Ö. kendisini darp eden eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan'dan şikâyetçi oldu. Aşçının ihbarı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın devam ettiği sırada savcılığa başvurarak şikayetinden vazgeçen aşçı Mevlüt Ö., 'Gürbüz Çapan'dan şikayetçi değilim' dedi. Aşçının şikayetini geri alması ardından, dosya takipsizlik kararıyla sonuçlandı.

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Gürbüz Çapan’dan garsona ‘balık’ dayağı!
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