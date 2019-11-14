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Haberi: ABD Başkanı , Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilmiş aile fotoğrafını paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti sonrasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 'tan paylaşımı geldi! Donald Trump, Instagram hesabından Cumhurbaşkanı 'ın Beyaz Saray ziyareti sırasında çekilen aile fotoğrafını paylaştı. Resimde Trump'ın eşi Melania Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da yer alıyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan; ABD ziyaretinde Trump ile görüşmesine ilişkin "ABD ile yeni bir sayfa açmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı. İşte son dakika gelişmeleri...

AA Gündem
Giriş Tarihi: 14.11.2019 08:21 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 08:21
Son Dakika Haberi: ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilmiş aile fotoğrafını paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinde çeşitli konularla ilgili açıklamalar yaptı. ABD'nin terör örgütlerine verdiği desteği bir an evvel sonlandırmasını beklediklerini ifade eden Erdoğan, ABD ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmakta kararlı olunduğunun da altını çizdi. Öte yandan ABD Başkanı Trump; Beyaz Saray'daki görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile harika ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti. Trump ayrıca Instagram hesabından Beyaz Saray ziyaretinde çekilen aile fotoğrafını paylaştı.

ABD Başkanı , Instagram hesabından Cumhurbaşkanı 'ın Beyaz Saray ziyareti esnasında çekilen aile fotoğrafını paylaştı. Trump, resmi Instagram hesabından eşi Melania Trump'ın paylaştığı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve kendisinin de yer aldığı kareyi yeniden paylaştı.

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Son Dakika Haberi: ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilmiş aile fotoğrafını paylaştı!
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