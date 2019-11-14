Son Dakika Haberi: ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilmiş aile fotoğrafını paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinde çeşitli konularla ilgili açıklamalar yaptı. ABD'nin terör örgütlerine verdiği desteği bir an evvel sonlandırmasını beklediklerini ifade eden Erdoğan, ABD ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmakta kararlı olunduğunun da altını çizdi. Öte yandan ABD Başkanı Trump; Beyaz Saray'daki görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile harika ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti. Trump ayrıca Instagram hesabından Beyaz Saray ziyaretinde çekilen aile fotoğrafını paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray ziyareti esnasında çekilen aile fotoğrafını paylaştı. Trump, resmi Instagram hesabından eşi Melania Trump'ın paylaştığı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve kendisinin de yer aldığı kareyi yeniden paylaştı.