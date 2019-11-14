Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'tan Beyaz Saray'da tarihi önemde basın toplantısı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Washington Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi. Tarihi önem sahip basın toplantısında; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilerin sorularını da cevapladı.