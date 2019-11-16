RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin CHP'nin çirkin saldırısı hakkında SABAH'a konuştu

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in SABAH'a yaptığı açıklamalar şöyle:

PROVOKASYON AMACIYLA ÜZERİMİZE YÜRÜDÜLER

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda dün Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olarak Üst Kurulumuzun bütçesi de görüşüldü.Bütçemizi ortaya koyarken ilginç bir protestoyla karşılaştık. Tamamen hukuki olarak gerçekleştirdiğimiz eylemler sorgulandı. Hatta manipüle edildi. Meclisin çıkardığı 6112 sayılı yasamızı uyguladık diye bizi TBMM'nin yetkisini gasp etmekle suçladılar. CHP ve HDP'li milletvekillerinin birlikte önceden hazırlanmış dövizlerle, komisyon üyesi olmayan, üzülerek söylüyorum provokasyon amaçlı olarak oraya gelmiş vekillerle üzerimize yürüdüler.

AHLAKİ DEĞERLERİ UNUTMAMAK LAZIM

Malumunuz Meclis'te bürokrat olarak, kurum Başkanı olarak doğrudan Milletvekillerine cevap veremiyorsunuz. Sadece bana değil toplantılara giden bürokratlara karşı gerçekleştirilen bu tarz eylemler bizleri hayretler içerisinde bırakıyor. Milli iradenin tecelligahı olan yüce Meclisimizin çatısı altında böyle bir linç girişimi İle karşı karşıya kalmak bizi ziyadesiyle üzmüştür. Bizler aslında orada misafiriz. Sizlerin vesilesiyle komisyonda bizlere destek veren Komisyon Başkanımıza ve Milletvekillerimize de çok teşekkür ederim. Bir konu hakkında tepkili olabilirsiniz, ama etik ve ahlaki değerleri unutmamak lazım.

ALNIMIZIN AKIYLA BÜTÇEMİZİ SAVUNDUK

TBMM hakaretlerin havada uçuştuğu bir yer olmamalıdır. Hatta bazıları hızını alamadı, sosyal medyadan taciz etti. İsim de veriyorum, maalesef bir zamanlar gazetecilik yapmış, medya mensubu olmuş bir Milletvekili olan Tuncay Özkan, benim komisyondan kaçtığımı yazarak twitter hesabından paylaştı, bizler de aynı yolla karşılığını verdik. Akşamın geç saatlerine kadar alnımızın akıyla bütçemizi komisyonda savunduğumuzu aktardık.

ENGİN ALTAY HAKARET ETMEDİ

Şükür kaçacak bir şey de yapmadık. Bu arada bazı CHP'li vekillerimizin de hakkını yemeyeyim. CHP Grup Başkanvekili Sn. Engin Altay orada konuştu ama hakaret etmedi. Altay'ın dün komisyonda belirttiği gibi siyasette eleştiri olabilir ama siyaset hakaret etme mecrası değildir.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN’E MECLİS’TE ÇİRKİN SALDIRI