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’cü eski üyesine 13 yıl 15 ay hapis

Fetullahçı Terör Örgütü’nce zamanında üyesi olarak seçilen Muharrem Karayol’un cezası belli oldu. Karayol ‘örgüt üyeliği’ suçundan 13 yıl 15 ay hapse çarptırıldı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Gündem
Giriş Tarihi: 19.11.2019 13:19 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 14:46
FETÖ’cü eski Yargıtay üyesine 13 yıl 15 ay hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün etkin olduğu dönemde Yargıtay'a üye olarak seçilen eski Yargıtay Ceza Daireleri ve Eğitim Birimi Sorumlusu Muharrem Karayol hakkında yürütülen davada karar çıktı.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nce verilen karara göre, Karayol 'örgüt üyeliği' suçundan önce 9 yıl 6 ay hapse mahküm edildi. Mahkeme cezada arttırım uygulayarak 13 yıl 15 aya çıkarttı. Daire cezada herhangi bir indirim yapılmamasına karar verdi.

Bilindiği gibi, Karayol hakkında hazırlanan iddianamede, örgüt talimatıyla Yargıtay üyesi seçildiği, FETÖ'nün yargı yapılanmasında üst düzey yönetici konumunda bulunduğu, ByLock kullandığı, eğitim biriminden ve Yargıtayın ceza dairelerinden sorumlu olduğu, böylelikle FETÖ'nün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, amaçları ve stratejisi doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği belirtilerek, "terör örgütü yöneticiliği" suçundan cezalandırılması istenmişti.

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FETÖ’cü eski Yargıtay üyesine 13 yıl 15 ay hapis
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