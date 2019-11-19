İngiliz ajan Le Mesurier’in eşi kocasının emanetlerini almadı!

Eşi Emma Winberg, Le Mesurier'in bir haftadır polis emanetinde bulunan saat, yüzük ve parasını almaya gitmedi. Olayın meydana geldiği Karaköy'deki binaya gelen onlarca kargo da muhatap bulunamadığı için geri döndü.

YURTDIŞINA ÇIKIŞI YASAK

Tophane, Ali Paşa Medresesi Sokak'taki evinde eşi Emma Winberg ile kalan Beyaz Baretliler'in kurucusu James Gustaf Edward Le Mesurier geçtiğimiz hafta pazartesi günü sabah saat 05.25'te üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti. Emma Winberg emniyet ifadesinde "Saat 02.30'da eşim uyku ilacı alarak uyudu. Ben 04.30'a kadar ayaktaydım. Eşim de uyandı. Bana da uyku ilacı verdi. Sonra uyuduk" demişti. Ancak Winberg'in ifadesinin aksine Le Mesurier'in üzerinde beyaz keten gömlek, kum rengi kanvas pantolon bulunuyordu. Bu çelişkilerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Le Mesurier'in eşi Emma Winberg hakkında yurtdışına çıkış yasağı koydu. Emma Winberg yasak nedeniyle Le Mesurier'in Londra'ya gönderilen cenazesiyle birlikte gidemedi.

Hürriyet'in haberine göre, Le Mesurier'in hayatını kaybettiği gün üzerinde olan yüzüğü, saati ve bir miktar parası polisler tarafından emanete alındı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Emma Winberg'i arayan polis ekipleri, karakol emanetindeki eşyaları teslim edebileceklerini söyledi. Ancak Emma Winberg 'can güvenliğini' gerekçe göstererek bir haftadır karakola gidip eşyaları teslim almadı.

Le Mesurier'in kurduğu Mayday Rescue Vakfı'nın yönetim yeri olan Karaköy'deki binaya son bir haftada onlarca kargo geldi. Bina kapısının mühürlü olduğunu gören kargo görevlileri teslimat yapamadan geri döndü. Dün de bir kargo firması, Le Mesurier'in hayatını kaybettiği binaya dört adet kargo getirdi. Mary Salvatore adına gelen dört kargo, binada kimsenin bulunmaması nedeniyle görevliler tarafından geri götürüldü.

GİZEMLİ MENDİLCİ ARANIYOR

Polis ekipleri evin önünde bir yıl boyunca bekleyen ve olaydan 10 gün önce ortadan kaybolan Suriyeli mendilci Muhammed'i de halen arıyor.

İSTANBUL'DA İNGİLİZ AJAN JAMES GUSTAF EDWARD LE MESURİER'UN ÖLÜMÜNDE SIR MENDİLCİNİN ROLÜ NE?