O müdür görevden alındı

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayında sorumluluğu görülen okul müdürü ve yardımcısını görevden aldı. MEB'den yapılan yazılı açıklamada, Aksaray'da otizmli çocukların, okulda eğitim gören diğer çocukların velileri tarafından dışlandıklarına ilişkin haberler üzerine Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı soruşturmanın devam ettiği belirtildi. "Aksaray'da bir okulumuzda yaşanan hadise sonrası başlatılan inceleme ve soruşturma hassasiyetle devam etmekte olup, süreçte sorumluluğu görülen okul müdürü ve müdür yardımcısı, Bakanlık maarif müfettişlerinin teklifi doğrultusunda yöneticilik görevinden alınmıştır" denildi.Öte yandan 10 Kasım etkinlikleri sırasında ilkokul öğrencilerinin Atatürk fotoğrafına secde ettirildiği skandal görüntülere MEB'den karar çıktı. Etkinliğin yapıldığı okul müdürleri görevden alındı.